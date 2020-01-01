أندية المربع الذهبي بالدوري السعودي تضمن المشاركة قاريًا

مازال الدوري السعودي للمحترفين متوقف حاليًا، بسبب قرار وزارة الرياضية بإيقاف النشاط الرياضي

كشف تقارير صحفية محلية عن مصير الأندية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المُقبل في حالة إلغاء النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومازال الدوري السعودي للمحترفين متوقف حاليًا، بسبب قرار وزارة الرياضية بإيقاف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

صحيفة "الاقتصادية" قالت أن فرق الهلال، النصر، الوحدة، والأهلي ستكون الأقرب للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا في حال قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء النسخة الحالية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وعدم استكمالها.

المزيد من الفرق

وأضافت أن هذه الأندية ستتأهل للبطولة القارية، حيث سيلعب الفرق الثلاثة في أول سلم ترتيب المسابقة بصفة مباشرة، فيما يلعب الأهلي التصفيات الإقصائية.

وسيكون أمام الفرق الأربعة الحصول على الرخصة الآسيوية كشرط رئيس للمشاركة في النسخة 2021 في حال لم يستأنف الدوري وبعد موافقة المكتب التنفيذي على المقترح.

ولم يحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى الآن آلية المشاركة في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي للفرق التي تم إلغاء مسابقات بلادها (الدوري أو الكأس أو كلاهما).

وتوقعت التقارير أن يتم وضع آلية للاتحادات المحلية التي تلغي مسابقة الدوري والكأس بشأن ترشيح ممثليها في نسخة 2021.