نبأ سار لجماهير الأهلي في المفاوضات مع عبدالفتاح عسيري

المفاوضات بدأت تأخذ منحنى جديد خلال الساعات الماضية واقتربت من حسم الأمور

أكدت تقارير صحفية محلية مُقربة من النادي الأهلي أن مفاوضات محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي مع اللاعب عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الفريق بدأت تسير في الطريق الصحيح.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المفاوضات بدأت تأخذ منحنى جديد خلال الساعات الماضية واقتربت من حسم الأمور.

وتوقعت الصحيفة وصول إدارة النادي إلى اتفاق كامل مع لاعبه لتمديد عقده الاحترافي لثلاث سنوات قادمة قبل دخوله الفترة الحرة والتي تخوله التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

المزيد من الفرق

إدارة الأهلي كانت قدمت للاعب العرض الأعلى حسب لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجانب مميزات أخرى تكفل بها الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

وكان "عسيري" قد نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" صورة قديمة بقميص النادي الأهلي، مما تسبب في توقع جماهير النادي بحسم مصيره واستقراره على التجديد مع فريقه.

وتشهد الفترة الحالية حالة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب المصير الغامض للاعبين، والذي ينتهي عقده مع الأهلي يناير المُقبل.

يُذكر أن سبب اللغط حول مصير عسيري يعود إلى تداول العديد من التقارير بشأن وجود مفاوضات من قبل ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب، وسط محاولات من إدارة الأهلي لتجديد العقد.