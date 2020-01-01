أخبار الأهلي اليوم | رسالة سوزا الغامضة، وتطورات صفقة إدواردو

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 13 يونيو 2020 ...

تغريدة من كلمتين تُقرب جوزيف دي سوزا من الرحيل عن الأهلي

لاعب وسط الأهلي يُلمح للرحيل عن ناديه. التفاصيل هنا

رسالة خاصة من ميلويفيتش للاعبي الأهلي بعد قرار عودة الدوري السعودي

المدير الفني للأهلي فلادان ميلويفيتش يُوجه رسالة خاصة للاعبين بسبب عودة الدوري السعودي. التفاصيل هنا

الأهلي يصدر بيانًا رسميًا بشأن عودة الدوري السعودي

أصدر النادي الأهلي السعودي بيانًا تحدث خلاله عن استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. التفاصيل هنا

تطورات موقف إدواردو في مفاوضات الأهلي

مستقبل كارلوس إدواردو مع الهلال يبدو أنه حسم برحيله، والمفاوضات مع ناديه الجديد متواصلة. التفاصيل هنا

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