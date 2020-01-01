المواعيد، الحكام وتقنية الفيديو .. تصريحات مهمة لرئيس الاتحاد السعودي

الدوري السعودي سيعود في أغسطس القادم

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عند استئنافه.

الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، وقد أعلن الاتحاد يوم أمس استئنافه في الرابع من أغسطس القادم، وقد أكد المسحل خلال تصريحاته لقناة العربية أن نهاية الموسم ستكون في العاشر من سبتمبر القادم ومن ثم سينطلق الموسم الجديد في منتصف أكتوبر.

وأضاف المسحل حول الكواليس الخاصة بعودة المسابقة "نعمل حاليًا على إعادة اللاعبين والمدربين الأجانب للسعودية، ونعمل كذلك على جلب الحكام الأجانب، لدينا كل الوقت لإتمام تلك الإجراءات".

المزيد من الفرق

المسحل تطرق للحديث عن عقود اللاعبين مؤكدًا التزام الاتحاد السعودي بتعليمات نظيره الدولي "فيفا" بهذا الشأن، ومشددًا على أن اللاعب الذي لن يُمدد عقده مع ناديه الحالي لن يستطيع اللعب مع فريقه الجديد إلا بعد نهاية الموسم الجاري، وبهذا يؤكد بقاء عبد المجيد السواط مثلًا مع ناديه التعاون حتى نهاية الموسم ومن ثم يبدأ مغامرته الجديدة مع الاتحاد.

وأخيرًا أكد المسحل إكمال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أشار إلى أنهم سيحددون المواعيد المناسبة لمباريات نصف النهائي والنهائي.

يُذكر أن الدوري السعودي توقف قبل 8 جولات من نهايته، ويتصدر الهلال جدول ترتيبه بفارق 6 نقاط عن النصر .