تغريدة من كلمتين تُقرب جوزيف دي سوزا من الرحيل عن الأهلي

فسر البعض هذه التغريدة برغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي

أثار اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا حالة جدل جديدة داخل جدران النادي الأهلي وبين جماهيره، وذلك بتغريدة واحدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب لاعب الأهلي السعودي كلمتين فقط عبر حسابه ولكنهم يعنيان الكثير بالتأكيد، حيث غرد قائلاً : "اللعبة انتهت".

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وفسر البعض هذه التغريدة برغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يُلمح فيها اللاعب بالرحيل، حيث كان قد تحدث من قبل لأحدى الصحف التركية مؤكدًا رغبته في العودة مُجددًا لناديه السابق.

Game Over ⚽️🚨

— Souza (@souza5) June 13, 2020

وعاد بعدها اللاعب وأوضح أن هذا الأمر سيكون عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي، وذلك بسبب حالة الغضب التي عبرت عنها جماهير الراقي.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا انضم إلى صفوف الراقي في صيف عام 2018، قادمًا من فنربخشه التركي، الذي لعب له لمدة ثلاث سنوات، ولا يزال عقده بالنادي الجداوي ممتد حتى نهاية موسم 2020-2021.

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وخاض سوزا الموسم الجاري 21 مباراة بقميص الراقي، صنع خلالها ثلاثة أهداف.

وبشكل عام، شارك مع الأهلي في 39 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع ستة آخرين.