أخبار ريال مدريد: يوفنتوس وإنتر يغادرا سباق سافيتش والتخلص من خاميس أولوية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 6 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 6 يوليو 2020:

ميلينكوفيتش سافيتش خارج حسابات الإنتر ويوفنتوس

أشارت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ويوفنتوس لن يستطيعا ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع بداية سوق الانتقالات، وذلك لعدم مقدرة الفريقين دفع 100 مليون يورو على الأقل من أجل ضمه.

يتواجد نجم لاتسيو على قائمة المطلوبين في الناديين منذ فترة طويلة، لكنه يمتلك اهتمام من أندية غير إيطالية، لعل أبرزهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان .

مدافع فياريال مطلوب في تشيلسي

بحسب دون بالون فإن مدافع فياريال باو توريس مطلوب في تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، وذلك لسد الثغرات الدفاعية التي ظهرت خلال الموسم الحالي.

لكن هناك منافسة كبيرة على اللاعب في إسبانيا، فطرفي الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مهتمان باللاعب أيضًا.

وولفرهامبتون يدخل السباق على خاميس رودريجيز

وفقًا لماركا فإن خاميس رودريجيز مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي، وآخر الأندية التي دخلت السباق عليه هو وولفرهامبتون.

لن يكلف شراء الكولومبي الدولي أكثر من 25 مليون يورو، ولا يتبقى إلا سنة واحدة في عقده، وهو ما قد يسهل المهمة على الذئاب.

جدير بالذكر أن خاميس مطلوب في مانشستر يونايتد وإيفرتون أيضًا.

خطة ريال مدريد لجمع 180 مليون جنيه استرليني

أشارت ماركا أيضًا إلى أن ريال مدريد لن يكون قادرًا على التحرك وإنهاء تعاقدات في سوق الانتقالات القادم، قبل أن يدبر الأموال اللازمة لذلك.

ويخطط البلانكوس لتدبير 180 مليون جنيه استرليني في الميركاتو، وذلك عن طريق بيع خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

أليجري رفض ريال مدريد منذ موسمين

أشار ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق إلى أن ريال مدريد تواصل معه منذ موسمين لشغل مقعد قيادة الفريق، لكنه رفض وفضل البقاء مع البيانكونيري.

وصرح مدرب ميلان السابق لماركا قائلاً: "كانت هناك اتصالات منذ سنتين، لكنها لم تسفر عن شيء بسبب ارتباطي بعقد مع اليوفي".

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