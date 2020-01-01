مفاوضات ريال مدريد، لاوتارو والبارسا ونقطة قوة زيدان .. أليجري يكشف الأسرار

حوار شيق لمدرب يوفنتوس السابق

أجرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس حوارًا مع صحيفة ماركا الإسبانية أكد خلاله تواصل إدارة ريال مدريد معه قبل عامين لكن دون أن تتطور المفاوضات لالتزامه بعقد مع الفريق الإيطالي وتجاه جمهوره.

أليجري أوضح أنه جاهز للعودة والعمل من جديد دون النظر للمكان، إذ أنه يهتم بالمشروع ومدى جديته، مشيرًا إلى أن عقلية وهيكلية يوفنتوس تدفعه دومًا للفوز وتحقيق الإنجازات ولذا لم لديه شك أبدًا في استمرار تلك المسيرة الناجحة عقب رحيله.

المدرب الإيطالي سُئل عن المدرب المفضل لديه، فأجاب "إنه بيب جوارديولا بالطبع، كذلك أقدر كثيرًا لويس إنريكي"، قبل أن يقول حول نقطة قوة زين الدين زيدان "أحب قوته في البحث الدائم عن التوازن الضروري جدًا في فريق مزدحم بالمواهب والنجوم مثل ريال مدريد، استخدامه التكتيكي للبرازيلي كاسيميرو رائع جدًا ويُدرس".

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المدرب الذي عمل مع ميلان وقاده لتحقيق لقب الدوري الإيطالي عام 2011 رأي أن عودة الفريق لمنصات التتويج صعبة جدًا على المدى القصير، مضيفًا "ميلان بحاجة لمشروع قوي ومستمر، للأسف التغيير المستمر في اللاعبين كل موسم لا يُساعد أبدًا على النمو والتطور".

وأتم قائلًا عن محاولات برشلونة ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر "قميص البارسا ثقيل جدًا وأي لاعب بحاجة للكثير من القوة والشخصية ليرتديه. لاوتارو يمتلك كل ما يلزم للنجاح هناك، هو يؤدي جيدًا اليوم في إنتر لكننا سنرى إن كان سيستطيع تقديم نفس الأداء في كامب نو".