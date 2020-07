أخبار الانتقالات: ميسي يعتزل في برشلونة وإنتر يجهز عقد جديد للاوتارو

الصربي سيبقى حتى 2023

أعلن مانشستر يونايتد تمديد عقد متوسط ميدانه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى 2023 بعد المفاوضات الناجحة بين الطرفين الفترة الماضية.

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC