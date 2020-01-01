أخبار الانتقالات: ميسي يعتزل في برشلونة وإنتر يجهز عقد جديد للاوتارو

خطة النيراتزوري لإفشال انتقاله لبرشلونة

يأمل إنتر أن يوقع لاوتارو مارتينيز عقدًا جديدًا، على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة.

وفقًا لتوتوسبورت، فإن مهاجم الأرجنتين لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 97 مليون جنيه استرليني سيمكن أندية غير إيطالية لضمه يوم الثلاثاء.

يريد النيراتزوري أن يمر الموعد النهائي دون بيعه حتى يتمكنوا من عرض عقد جديد يبقيه في السان سيرو، مع زيادة راتبه إلى 5 ملايين جنيه استرليني في الموسم.