أخبار برشلونة: فاتي ليس للبيع وميسي يرفض نجم باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 مايو 2020:

برشلونة يرفض المساس بفاتي

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة قد رفض مقترحًا من إدارة يوفنتوس بإقحام إنسو فاتي في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى كامب نو في سوق الانتقالات الصيفية، إذ أكدت إدارة النادي الكتالوني على أن موهبتها غير قابلة للمساس في كل الأحوال.

وكان البيانكونيري قد أبدى موافقته على السماح للصربي وكذلك ماتيا دي شيليو بالرحيل إلى كامب نو في الصيف، حال استبدالهما بأرتور ميلو، غير أن الدولي البرازيلي لا يزال رافضًا لفكرة اللعب في كتيبة ماوريسيو ساري الموسم المقبل.

تفاصيل الخبر..

برشلونة منفتح على بيع ديمبيلي

بحسب موندو ديبورتيفو فإن برشلونة مستعد لبيع عثمان ديمبيلي إذا حصل على عرض مناسب في سوق الانتقالات.

كافح المهاجم الفرنسي للظهور بشكلٍ جيد مع الكتلان منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند مقابل 105 مليون يورو قبل ثلاث سنوات.

لكنه فشل في ذلك، وهو ما قد يدفع البلاوجرانا إلى الموافقة على صفقة بنصف الثمن تقريبًا، أي بقيمة 50 مليون يورو.

برشلونة يُحدد المغادرين في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن خطط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يتعلق باللاعبين الذين سيُسمح لهم بمغادرة كامب نو، وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة للصفقات الأخرى ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وبعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، بلغت خسائر البلاوجرانا بحسب الإدارة بين 120 إلى 140 مليون يورو، كما لا تزال خطط النادي الكتالوني كبيرة في الميركاتو فيما يتعلق بضم لاعبين من طراز عالمي، ما يستدعي بيع عددًا من اللاعبين لتوفير السيولة المادية.

​هؤلاء اللاعبون هم: "أرتورو فيدال، جونيور فيربو، جيان كلير توديبو، رافينيا، موسى واجي، إيفان راكيتيتش".

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نجم باريس سان جيرمان مطلوب في برشلونة

بحسب Everything Barca، فإن نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا مطلوب في برشلونة في سوق الانتقالات.

لكن وكما أشار التقرير، فإن هناك عقبة واحدة أمام انضمام النجم الأرجنتيني للكامب نو، وهي أن نجم الفريق ليونيل ميسي لا يرى انضمام زميله في التانجو سيكون مفيدًا.

أرتور لن ينضم ليوفنتوس هذا الصيف

انتشرت الأخبار في الأسابيع القليلة عن قرب انتقال أرتور ليوفنتوس مع بداية سوق الانتقالات، وذلك في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة .

لكن البرازيلي أشار الشهر الماضي إلى رفضه الرحيل، حيث قال: "الخيار الوحيد الذي أريده هو البقاء".

وبالرغم من أن كيكي سيتين منفتح على فكرة بيعه في الميركاتو، إلا أنه مازال يرى له مكان في مستقبل الفريق، وذلك كما أشارت سكاي سبورت.