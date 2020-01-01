برشلونة متمسك بنجمه رغم الإغراءات ويوفنتوس هو الضحية

متى تحدث الصفقة الموعودة؟

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة قد رفض مقترحًا من إدارة يوفنتوس بإقحام إنسو فاتي في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى كامب نو في سوق الانتقالات الصيفية، إذ أكدت إدارة النادي الكتالوني على أن موهبتها غير قابلة للمساس في كل الأحوال.

وكان يوفنتوس قد أبدى موافقته على السماح لبيانيتش وكذلك ماتيا دي تشيليو بالرحيل إلى كامب نو في الصيف حال استبدالهما بأرتور ميلو، غير أن الدولي البرازيلي لا يزال رافضًا لفكرة اللعب في كتيبة ماوريسيو ساري الموسم المقبل.

لذلك فقد بدأت إدارة اليوفي في طرح الأسماء البديلة لأرتور، وقد أتى فاتي على رأسها، لكن وفق تأكيدات أخرى من صحيفة "سبورت" الكتالونية تتزامن مع تقارير الصحف الإيطالية، فإن الرد كان واضحًا بأن صاحب الـ17 عامًا ليس متاحًا للبيع أو حتى الإعارة.

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تمسك إدارة برشلونة الكبير بفاتي يأتي في ظل قناعتهم بأنه واحد من أهم المواهب الموجودة حاليًا والمتوقع انفجارها في المستقبل لتصبح من أهم نجوم العالم، وهذا ما دعاهم في الأسابيع الماضية لرفض بعض العروض التي تبدو جيدة من الناحية المالية والرياضية لضم اللاعب.

سبورت أشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، تواصل مع إدارة برشلونة للاستفسار حول السعر المقترح لفاتي لوجود أحد الأندية العملاقة المهتمة بضمه، ورغم الأزمة الاقتصادية الحالية في البرسا، إلا أن الإدارة رفضت الفكرة أيضًا.

كما أن بوروسيا دورتموند سعى في ضم فاتي مؤخرًا وعرض على برشلونة أن يتعاقد معه نظير مبلغ كبير مع وجود بند إعادة شراء للبلوجرانا نظير قيمة منخفضة في المستقبل، ولكن هذا العرض أيضًا قوبل بالرفض، فالإسباني الدولي غير قابل للمساس أبدًا مهما كانت المغريات.

يعتقد الفنيون الكتلان أن إنسو لديه جودة عالية ولا يزال المجال مفتوحًا أمامه للتحسن، ورغم أن منافسة شرسة تنتظره في الموسم المقبل مع عودة عثمان ديمبيلي والتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، فإن الثقة كبيرة من كيكي سيتين والإدارة في أن فاتي بمقدوره صناعة الفارق واللعب أساسيًا.

عقد اللاعب الحالي في كامب نو والذي جدده في الأشهر الماضية، ممتد حتى 2024 وفيه شرط جزائي بقيمة 170 مليون يورو، وبمقدور برشلونة رفع الشرط إلى 400 مليون يورو بالتوقيع على عقد احترافي آخر، والمتوقع أن تتُخذ هذه الخطوة في بداية 2021.

الجدير بالذكر أن التقارير الإيطالية أكدت أيضًا على أن إدارة برشلونة تود التخلص من أرتور وتحاول إقناعه حاليًا بقبول اهتمام يوفنتوس به، بينما وافق بالفعل بيانيتش ودي تشيليو على الرحيل إلى البرسا.