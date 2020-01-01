برشلونة يُحدد قائمة لاعبيه المغادرين في الميركاتو الصيفي

لتوفير سيولة مادية جيدة..

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن خطط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يتعلق باللاعبين الذين سيُسمح لهم بمغادرة كامب نو، وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة للصفقات الأخرى ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وبعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، بلغت خسائر برشلونة بحسب الإدارة بين 120 إلى 140 مليون يورو، كما لا تزال خطط النادي الكتالوني كبيرة في الميركاتو فيما يتعلق بضم لاعبين من طراز عالمي، ما يستدعي بيع عددًا من اللاعبين لتوفير السيولة المادية.

لذلك فإن قائمة تحتوي 6 أسماء ستكون هي الوسيلة لتوفير الأموال المطلوبة، وقد أتى أرتورو فيدال على رأسها، حيث يحظى الدولي التشيلي باهتمام خاص من إنتر ولن يتم إقحامه في صفقة لاوتارو مارتينيز، ليكون سعر بيعه المتوقع 15 مليون يورو.

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كما يتواجد جونيور فيربو هو الآخر في القائمة، والذي لن يُباع بأقل من 30 مليون يورو بعد شرائه بنفس القيمة من ريال بيتيس في الصيف الماضي، إلى جانب جان كلير توديبو المُعار إلى شالكه ببند أحقية شراء بقيمة 25 مليون يورو.

بشكلٍ عام فإن شالكه على الأرجح لن يفعل البند لأسباب اقتصادية، لكن رحيل توديبو مؤكد في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والكالتشيو وحتى البوندسليجا به، وعلى وجه الخصوص اهتمام من إيفرتون صاحب العلاقة المميزة مع البرسا في السنوات الأخيرة.

باير ليفركوزن وروما سألا عن توديبو أيضًا، وكان يوفنتوس من المهتمين به سلفًا لكنه خرج من حساباتهم في النهاية، في الوقت الذي بات أرتور ميلو هو الهدف الأول للبيانكونيري في الصفقة التبادلية المتوقعة بخصوص ميراليم بيانيتش.

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الاسم الرابع هو رافينيا ألكنتارا، المُعار إلى سيلتا فيجو مع بند أحقية شراء بقيمة 16 مليون يورو، وفي حال أن لم يشتريه سيلتا، فإن عددًا من الأندية الكبرى تريده، مثل آرسنال وكذلك ناديه السابق إنتر، ما قد يساعد في صفقة لاوتارو كثيرًا.

لاعب آخر من المتوقع أن يجلب ما بين 8 إلى 15 مليون يورو هو موسى واجي، الذي ينشط على سبيل الإعارة في نيس الفرنسي، أما من سيُدِر مبلغًا وقدره في خزائن كامب نو فهو نيلسون سيميدو، المطلوب الأكبر من عمالقة القارة العجوز كمانشستر سيتي، ولا يزال خيار إقحامه في صفقة تبادلية واردًا أو بيعه بمبلغ لن يقل عن 50 مليون يورو.

يذكر أن إيفان راكيتيتش هو الآخر من المرجح أن يُغادر برشلونة وسط تأكيدات منه على رغبته في الاستمرار بإسبانيا على أن تكون قيمته 20 مليون يورو، بينما قد يرحل صامويل أومتيتي هو الآخر رغم تمسكه بالبقاء بالقميص الأزرق.