أخبار الانتقالات: نجم ليفربول مطلوب في نيوكاسل وبوجبا لن يعود ليوفنتوس

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 27 مايو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 27 مايو 2020:​

مانشستر يونايتد يتحرك من أجل تمديد عقد إيجالو

بدأ مانشستر يونايتد المحادثات مع نادي شنجهاي من أجل تمديد عقد أوديون إيجالو المعار.

من المقرر أن ينتهي الاتفاق على الشروط الأساسية لعقد المهاجم النيجيري في نهاية هذا الأسبوع، وهناك أمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل هذا الوقت.

باريس سان جيرمان يصل لاتفاق مع تيليس

بحسب A Bola، فإن باريس سان جيرمان حصل على توقيع الظهير أليكس تيليس من بورتو، وأنه سينضم مع بداية سوق الانتقالات.

يعتقد أن بطل الدوري الفرنسي دفع حوالي 25 مليون يورو (22 مليون جنيه استرليني / 28 مليون دولار) للبرازيلي الدولي، والذي ارتبط بتشيلسي سابقًا.

بيلينجهام وجوميس هما مستقبل مانشستر يونايتد

يرى مانشستر يونايتد أنخيل جوميس وجود بيلينجهام على أنهما "مواهب الجيل القادم" ولا يزال يأمل في إقناع كلا اللاعبين بأن مستقبلهما سيكون أفضل في أولد ترافورد، وذلك كما أشارت ستاندرد.

يريد الشياطين الحمر إتمام صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني ينضم بموجبها لاعب برمنجهام في سوق الانتقالات، في حين أن جوميس موجود بالفعل لكن عقده سينتهي في الصيف.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مترددًا حتى الآن في التوقيع على عقدٍ جديد، لكن اليونايتد واثق من الاتفاق على ربط راتب للاعب قدره 30 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

أوليفر كان: "سانشو إضافة قوية لأي فريق"

أثار أوليفر كان الجدل بحديثه عن إظهار بايرن ميونخ اهتمامه بجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو بعد أن قال قائد المنتخب الألماني السابق وعضو مجلس إدارة البافاري إن مهاجم إنجلترا "يمكنه تقوية أي فريق".

وفي لقاء على شاشة التلفزيون الألماني بعد مواجهة الكلاسيكو الألماني يوم الثلاثاء، حيث فاز البايرن على دورتموند 1-0 ليتقدم بفارق سبع نقاط على صدارة الدوري الألماني، لم ينكر كان اعجابه بالجناح البالغ من العمر 20 عامًا.

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برشلونة يرفض المساس بفاتي

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة قد رفض مقترحًا من إدارة يوفنتوس بإقحام إنسو فاتي في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى كامب نو في سوق الانتقالات الصيفية، إذ أكدت إدارة النادي الكتالوني على أن موهبتها غير قابلة للمساس في كل الأحوال.

وكان البيانكونيري قد أبدى موافقته على السماح للصربي وكذلك ماتيا دي شيليو بالرحيل إلى كامب نو في الصيف، حال استبدالهما بأرتور ميلو، غير أن الدولي البرازيلي لا يزال رافضًا لفكرة اللعب في كتيبة ماوريسيو ساري الموسم المقبل.

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يوفنتوس يريد عوار على سبيل الإعارة

سيكون للتأثير المالي لوباء فيروس كورونا تأثيرًا كبيرًا على سوق الانتقالات، وسيؤثر ذلك على يوفنتوس في سعيهم لإبرام صفقة مع لاعب وسط ليون حسام عوار.

أفادت كوريري ديلو سبورت أن أبطال الدوري الإيطالي حريصون على ضم عوار على سبيل الإعارة لمدة عامين من أجل توزيع التزاماتهم المالية للاعب بقيمة لا تقل عن 50 مليون يورو (45 مليون جنيه استرليني / 55 مليون دولار).

يوفيتش وميليك على رأس قائمة ميلان

بحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت، يرغب ميلان في التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات، وهناك خياران متاحان هما لوكا يوفيتش من ريال مدريد وأركاديوش ميليك من نابولي.

ارتبط يوفيتش بالخروج من الريال بعد أن سجل هدفين فقط منذ الانتقال من آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، وسعره المطلوب 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني / 55 مليون دولار).

أما المهاجم البولندي فيرى فيه البديل الأمثل، حيث أن عقده مع أبناء الجنوب سينتهي في صيف 2021، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة لصعوبة موافقة دي لاورينتيس على رحيل أي من لاعبيه بثمنٍ قليل.

أندية الدوري الإنجليزي تناقش تأجيل سوق الانتقالات

أفادت "ذي ميل" أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تدرس اقتراحًا بتأجيل سوق الانتقالات الصيفية إلى سبتمبر.

ومن المأمول أن يستأنف موسم 2019-20 الشهر المقبل بعد توقفه بسبب فيروس كورونا، وأن يكتمل بحلول يوليو مع خوض البطولات الأوروبية والكؤوس المحلية في أغسطس.

سيبدأ موسم 2020-21 بعد ذلك في سبتمبر، وبحسب هذا الاقتراح فإن الميركاتو في إنجلترا قد يبدأ في 3 سبتمبر وينتهي في 5 أكتوبر.

برشلونة منفتح على بيع ديمبيلي

بحسب موندو ديبورتيفو فإن برشلونة مستعد لبيع عثمان ديمبيلي إذا حصل على عرض مناسب في سوق الانتقالات.

كافح المهاجم الفرنسي للظهور بشكلٍ جيد مع الكتلان منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند مقابل 105 مليون يورو قبل ثلاث سنوات.

لكنه فشل في ذلك، وهو ما قد يدفع البلاوجرانا إلى الموافقة على صفقة بنصف الثمن تقريبًا، أي بقيمة 50 مليون يورو.

تياجو سيلفا قد يبقى في باريس سان جيرمان

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أنه يمكن لتياجو سيلفا البقاء في باريس سان جيرمان إلى ما بعد هذا الصيف مع إعداد بطل فرنسا لعرض عقدٍ جديد على اللاعب.

ارتبط المدافع البرازيلي بالعودة لميلان مع انتهاء عقده في سوق الانتقالات، لكن العاصمي الفرنسي يرغب في إبقاء اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا ويأمل في إقناعه بالبقاء.

كاسيميرو يجدد عقده مع ريال مدريد

بحسب ماركا، وقع كاسيميرو عقدًا جديدًا مع ريال مدريد يبقيه في سانتياجو بيرنابيو حتى عام 2023.

اختتمت المفاوضات قبل أشهر ولكن لم يتم الإعلان عن التجديد للبرازيلي رسميًا حتى الآن، وذلك تماشيًا مع سياسة الميرينجي الجديدة بشأن العقود.

شاكيري على رادار نيوكاسل

قالت صحيفة ديلي ميل إن نيوكاسل يرغب في ضم شيردان شاكيري في سوق الانتقالات.

ويأمل الماكبايس أن تساعد حاجة السويسري الدولي في اللعب بشكلٍ أساسي في انضمامه، حيث أنه لم يجد فرصة للظهور بشكلٍ مستمر مع ليفربول طوال موسم 2019-20.

يوفنتوس ينسحب من السباق على بوجبا

بحسب كوريري ديلو سبورت فإن يوفنتوس انسحب من السباق على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات.

ارتبط لاعب خط الوسط منذ فترة طويلة بالعودة إلى تورينو، لكن الآثار المالية لفيروس كورونا ستجبر البيانكونيري على التخلي عن فكرة ضمه.

خاميس رودريجيز يفضل أتلتيكو مدريد على نيوكاسل

أفادت موندو ديبورتيفو أن خاميس رودريجيز مستعد لتجاهل اهتمام نيوكاسل نظير الانتقال إلى أتلتيكو مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

يفضل الكولومبي البقاء في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كان الروخيبلانكوس قادر على تلبية مطالب ريال مدريد المالية من أجل التخلي عن اللاعب.