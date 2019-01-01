اجتماع بين إنتر وتشيلسي بخصوص جيرو

إنتر يبحث عن مهاجم

تحدثت تقارير تتحدث عن اجتماع بين إنتر وتشيلسي بخصوص المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي خرج من حسابات البلوز.

ويبحث إنتر عن رأس حربة ليكون بديلاً للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز بعد إصابة أليكسيس سانشيز وماتيو بوليتانو.

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وذكرت "توتوسبورت" أن المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو كان حاضراً الخميس بلندن وشاهد مباراة إنجلترا ومونتينيجرو.

وأضاف التقرير أن مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي، حددت سعر جيرو في حدود 5-7 ملايين يورو للنيراتزوري.

وأوضح التقرير أن إنتر سيعرض على اللاعب عقداً لمدة 18 شهراً بداية من يناير المقبل، وذلك لتلبية طلبات مدربه أنطونيو كونتي.

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وتكمن العقبة، بحسب الصحيفة، في كون تشيلسي محروم من الانتقالات، وبالتالي في حال باع جيرو لن يتمكن من تعويضه.

وشارك جيرو هذا الموسم في 211 دقيقة فقط مع تشيلسي في كل المسابقات، ولكن سجل في انتصار فرنسا على مولدوفا بتصفيات أمم أوروبا.