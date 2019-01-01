كونتي تحت الحماية بعد تلقيه تهديدات

من يهدد مدرب إنتر؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي مدرب إنتر أنطونيو كونتي تهديدات في الأيام الماضية، وتحرك السلطات رسمياً للتعامل مع القضية.

كونتي كان متواجداً في المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية لحضور عدد من الفعاليات، وعاد مؤخراً لقيادة تدريبات الفريق.

كونتي يوضح موقفه من التدريب في السعودية

وأوضحت "كوريري ديلا سيرا" أن المدرب تلقى ظرفاً يحتوى على تهديدات ورصاصة، طريقة مشهورة للتهديد في إيطاليا، وسبق استخدامها مع سياسيين.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة تعاملت مباشرة مع الموضوع وقررت توفير حماية أمام منزل كونتي ومقر تدريبات إنتر.

ولم تكشف التقارير عن من صاحب التهديدات، ولكن تكهنت عن أنها قد تكون مجرد مزحة، أو تهديد من أحد عناصر أولتراس يوفنتوس الغاضب من وجود لاعب النادي السابق مع الغريم.

وتولى كونتي تدريب إنتر بداية الموسم الجاري، وحتى الآن قاده لاحتلال المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن يوفنتوس.

وعاد النيراتزوري للتدريبات استعداداً للقاء تورينو الأسبوع المقبل لحساب الجولة 13 من السيري آ.