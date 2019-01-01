ليس لاوتارو أو فيدال - عملية منتظرة في يونيو بين إنتر وبرشلونة

عدة اسماء طُرحت مؤخراً بين الناديين

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر مهتم بخدمات مدافع برشلونة الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو، وقد يتحرك لضمه الصيف المقبل.

ودارت أحاديث في الفترة الماضية بخصوص اهتمام برشلونة بضم لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم إنتر، ولكن النيراتزوري نفى رحيله.

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وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي المختص بالانتقالات في "سكاي" أن سيكون هناك عملية انتقالات بين الناديين في يونيو المقبل.

وأشار دي مارزيو أن أبرز الأسماء المطروحة هي الظهير سيميدو، والذي يحظى باهتمام إدارة النادي الإيطالي.

وأوضح التقرير أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، يرفض بيع لاوتارو لبرشلونة وضم أرتورو فيدال، مما يعطل أي صفقات في يناير بين الفريقين.

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وأضاف أن كذلك انتقال إيفان راكيتيتش إلى النيراتزوري مستبعد لأنه لا يعجب مدرب الفريق أنطونيو كونتي.

ويحظى سيميدو بثقة مدرب برشلونة الحالي إرنستو فالفيردي، والذي يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، وأحياناً باليسار أيضاً.