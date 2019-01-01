أرسنال يحقق رقمًا قياسيًا سلبيًا بعد الهزيمة من تشيلسي

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جدًا..

تلقى أرسنال هزيمة جديدة هذا الموسم، وهذه المرة كانت من غريمه تشيلسي في ديربي لندن، عندما حوّل البلوز تأخرهم بهدف لفوز بهدفين في آخر 10 دقائق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي الهزيمة السادسة هذا الموسم على الصعيد المحلي لأرسنال، ولكنها الهزيمة الرابعة على التوالي التي تلقاها الجانرز في مختلف البطولات على ملعب الإمارات في رقم قياسي سلبي يتكرر للمرة الأولى من عام 1959.

أرسنال هُزم على يد مانشستر سيتي بثلاثية ومن قبلها على يد برايتون بهدفين لهدف، وكانت الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي قبلهما وتسببت في إقالة المدرب أوناي إيمري حينها.

في الوقت نفسه، فإن فوز تشيلسي على أرسنال جعله يتساوى مع مانشستر يونايتد كأكثر فريق انتصر على المدفعجية في ملعب الإمارات برصيد 6 انتصارات لكل منهما.

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مباراة تشيلسي هي الأولى لمايكل أرتيتا في منصب المدير الفني للفريق اللندني على ملعب الإمارات، وقد مُنيّ بالهزيمة الأولى له كمدرب أيضًا، وذلك بعد التعادل في أول مباراة أمام بورنموث بهدف لكل فريق يوم الخميس الماضي.

يذكر أن الهزيمة قد جمدت رصيد أرسنال عند النقطة 24 ليتراجع إلى المركز الثاني عشر للمرة الأولى في تاريخه الحديث، بينما ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 35 وحافظ على مركزه الرابع.

كما يجدر الإشارة إلى أن أرسنال سيكون على موعد كبير يوم الأربعاء المقبل، عندما يستضيف مانشستر يونايتد في الإمارات أيضًا، في مباراة ينبغي على كتيبة أرتيتا الانتصار بها بأي ثمن وبأي طريقة ممكنة.