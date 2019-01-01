جورجينيو يشيد بالتحكيم وأبراهام سعيد بزملائه

جورجينيو نجم وسط ملعب فريق تشيلسي يشيد بحكم مباراة فريقه أمام أرسنال في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي وزميله أبراهام يمدح مستواه.

أعرب اللاعب تامي أبراهام عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه تشيلسي على نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أبراهام وأكد خلالها أن الفريق نجح في العودة بالنتيجة بفضل ما قدمه زميله جورجينيو بعد نزوله كبديل.

وقال أبراهام: "أريد أن أمنح الجميع حقه ولجورجينيو تحديدًا لقد سيطروا على الكرة في وسط الملعب خلال الشوط الأول لكنه دخل للملعب ولعبنا بشكل مختلف تمامًا".

وأضاف: "لقد ساعدنا كفريق بشكل واضح وقام بحملنا وفي الشوط الثاني قدمنا مستويات متكاملة بشكل رائع، والأهم بكل تأكيد هي النتيجة".

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وأكمل: "كنت أعرف أن الأمر لا يحتاج سوى لبعض الوقت حتى أسجل الأهداف ضد أحد الستة الكبار ولحسن الحظ جاء الهدف اليوم".

وأردف زميله جورجينيو: "في الدقائق العشر الأولى من المباراة كان الفريق سيئًا للغاية وتم اخباري أن أدفع زملائي للأمام، لقد غيرنا كل شيء داخل اللقاء".

وأنهى تصريحاته بالتعليق عن التحكيم وعدم حصوله على البطاقة الصفراء الثانية: "كرة جندوزي لم تكن خطأ فالاحتكاك في كرة القدم أمر طبيعي".

جدير بالذكر أن جورجينيو هو صاحب الهدف الأول في لقاء اليوم بالدقيقة الـ ٨٣ قبل أن يضيف أبراهام هدف الفوز في الدقيقة الـ ٨٧.