أرتيتا يعترف بالتجسس على مورينيو قبل ديربي لندن

عداوة كبيرة تجمع آرسنال وسبيرز

كشف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا عن الطريقة التي استخدمها للتعرف عن قرب على نظيره في توتنهام جوزيه مورينيو قبل مباراة الفريقين بديربي شمال لندن لحساب البريميرليج.

ويحل المدفعجية ضيفاً على ملعب "توتنهام الجديد" لمقابلة سبيرز مساء الأحد بحثاً عن إيقاف سلسلة النتائج السلبية بالمسابقة، وذلك أمام صاحب المركز الثاني.

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وقال أرتيتا بالمؤتمر الصحفي للقاء: "الوثائقي الخاص بهم مثير للغاية، من الرائع رؤية ما يحدث بداخل فرق كرة القدم الأخرى وتتعرف على الأفكار الخاصة بهم وبمدربهم".

وأضاف: "أحب رؤية ذلك، أفعل ذلك في كل الرياضات لأنك تتعلم الكثير، ما بالك في حالة مورينيو الذي تواجد في عديد الدول ونجح بها كلها".

واستمر الإسباني: "هناك لحظات في الوثائقي تساعدك على معرفة سبب نجاحه، أحب عندما يُكون المدير الفني لغة تواصل مع اللاعبين والجمهور والنادي، ويجعلهم يؤمنون بأفكاره".

وأردف: "مورينيو يملك أمراً خاصاً، كلما أراد زرع شيئاً ما في فريق ينجح بذلك ويجعل لاعبيه يؤمنون به وينفذونه، ومن لا يفعل لا يعد من الفريق".

وختم: "أعجبني أيضاً كيف يتعامل مع اللحظات الصعبة، كل المدربين يمرون بلحظات صعبة، كنت جزءاً من جهاز فني وأعرف الأمر، من المهم معرفة كيف تتعامل مع تلك الأمور".

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وصدر الوثائقي الخاص بسبيرز قبل أشهر عبر شبكة "أمازون" والذي استعرض بعض المحطات من مسيرة الفريق في موسم 2019-2020.