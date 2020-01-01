مورينيو قاهر الكبار .. اكتسح الجميع وعجز أمام برشلونة وبايرن ميونخ

سيطرة كاملة على الكرة الإنجليزية

جوزيه مورينيو على موعد مع قمة جديدة هذا الأسبوع، ربما تكون الأشرس له مع توتنهام والأكثر أهمية، لأنها أمام العدو التقليدي آرسنال في الدوري الإنجليزي.

مورينيو فاز مؤخرًا على بيب جوارديولا، عدوه الأكبر على الجانب الشخصي، عندما تفوق توتنهام على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، ورغم الفارق في المستوى بين سيتي وآرسنال إلا أن مواجهة الأخير أهم بالنسبة لجماهير الفريق اللندني.

البرتغالي صاحب تاريخ طويل في المواجهات الكبرى، بداية من بورتو وصولًا بإنتر وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأخيرًا توتنهام.

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ولذلك دعونا نستعرض أهم ما قام به أمام الكبار ..

ليس الأفضل في إسبانيا

بكل تأكيد تعتبر مواجهات برشلونة هي الأهم بالنسبة لأي مدرب أو مشجع أو لاعب في ريال مدريد، مورينيو حقق بعض الانتصارات أمام الفريق الكتالوني ولكنه لا يمتلك الأفضلية.

تاريخه مع برشلونة شهد 27 مباراة بمختلف المناسبات، خلال التجارب التي قضاها مع تشيلسي وإنتر وريال مدريد الذي لعب معه معظم مواجهاته أمام الفريق الكتالوني.

نجح في الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 وتعرض للخسارة في 10 مباريات أخرى وهو ما يعني أنه لم يتفوق بشكل كامل.

الأمور تختلف ضد أتلتيكو مدريد، حيث لعب 11 مباراة وفاز في 8 وتعادل مرة وحيدة وتعرض لخسارتين فقط.

تاريخه ضد الإنجليز

مورينيو يمتلك الأفضلية على حساب آرسنال، حيث لعب 21 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 وخسر مباراتين، سيطرة كاسحة بكل تأكيد.

الأمور كما هي ولكن بصورة أقل ضد ليفربول، لعب 29 مباراة وفاز في 12 مواجهة، تعادل 9 مرات وتعرض للخسارة في 8 مواجهات.

وأما مانشستر يونايتد، لعب البرتغالي 23 مباراة، فاز على الشياطين الحمر في 10 مباريات وتعادل 9 مرات وخسر في 4 مناسبات.

مانشستر سيتي كذلك ذاق الأمرين من مورينيو، حيث فاز مدرب توتنهام الحالي في 11 مناسبة مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

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الاختلاف الوحيد يأتي ضد تشيلسي الفريق الذي دربه مرتين، حيث لعب ضده 13 مباراة فاز 5 مرات وتعادل مرتين وخسر 6 مباريات.

وبالنسبة لفريقه الحالي توتنهام، لعب البرتغالي 22 مباراة ضده وفاز في 13 مباراة وتعادل 4 مرات وخسر في 5 مواجهات.

ماذا عن الطليان؟

لعب صاحب الـ57 سنة 7 مباريات أمام كل من ميلان ويوفنتوس وروما وكذلك العملاق الألماني بايرن ميونخ، حيث نجح بشكل ساحق ضد الطليان وفشل أمام العملاق البافاري.

وضد ميلان فاز 4 مرات وتعادل مرة وخسر مرتين، وهو ما حدث معه أيضًا أمام يوفنتوس الفريق المسيطر على الكرة الإيطالية منذ سنوات.

الأفضلية كانت له أيضًا ضد روما، حيث فاز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة، ولكنه خسر من بايرن ميونخ 5 مرات وفاز مرتين فقط.