أخبار يوفنتوس اليوم | خيبة الأمل بعد أودينيزي واهتمام بلاعب تشيلسي

ما هو جديد السيدة العجوز؟

أجواء ما بعد مباراة أودينيزي وضياع الفرصة الأولى لتتويج الرسمي بالسكوديتو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 24 يوليو 2020.

الصحف تهاجم ساري

شنت مختلف وسائل الإعلام والصحف الإيطالية هجوماً حاداً على المستوى الذي ظهر به يوفنتوس في الخسارة من أودينيزي 2-1 البارحة لحساب الدوري.

وتركز الهجوم بشكل أساسي على ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، وحملته مسؤولية ضياع فرصة التتويج رسمياً بالسكوديتو.

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ساري: الهجوم السبب في الخسارة

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إصابة دوجلاس كوستا

تعرض البرازيلي دوجلاس كوستا لإصابة جديدة ستبعده عن الفريق للأسبوعين المقبلين بحسب الفحوصات التي خضع لها اليوم.

اللاعب يعاني من إصابة على مستوى عضلات الساق اليمنى من الدرجة الثانية، وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته النهائي.

مفاوضات لضم موهبة تشيلسي

علم "جول" أن يوفنتوس في مفاوضات متقدمة لضم صامويل إلينج جونيور، مهاجم تشيلسي الشاب.

اللاعب صاحب الستة عشر عاماً كان في تورينو الأيام الماضية لإتمام تعاقده مع السيدة العجوز بعد منافسة مع عدة أندية كبرى.

صفقة تبادلية مع نابولي

"كورييري دي ميزي جيورنو" اقترحت أن الحل ليوفنتوس من أجل ضم مهاجم نابولي أركاديوش ميليك هو عقد صفقة تبادلية بين الناديين.

ووضعت الجريدة اسم فيديريكو بيرنارديسكي، جناح يوفنتوس، ليكون معروضاً على البارتينوبي لمعادلة الكفة في ظل تمسك الأخير بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.