ساري: خسرنا لأننا نريد الفوز بأي ثمن

ماوريتسيو ساري يبرر خسارة يوفنتوس أمام أودينيزي وتأجيل حسم الدوري الإيطالي

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن الخسارة أمام أودينيزي جاءت بسبب الرغبة في تحقيق الفوز بأي ثمن وبأي طريقة.

وكان يوفنتوس قد سقط أمام أودينيزي بهدفين مقابل هدف ليؤجل حسمه للدوري الإيطالي إلى إشعار آخر، بعد أن كان بإمكانه أن يحسمه الليلة لو حقق الفوز.

وعقب المباراة، تحدث مدرب السيدة العجوز ماوريتسيو ساري عن أسباب الخسارة والفوضى التي ظهرت على لاعبي الفريق طوال المباراة مما منع من تحقيق الفوز.

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وأضاف: "المباريات التي لعبت في الفترة الأخيرة كلها غريبة وليس لها منطق محدد مسبقًا في هذه المرحلة من الموسم والتي من المفترض أنها مرحلة الحسم وانتهاء كل شيء"

وتابع: " لقد كان الأمر كذلك بالنسبة للجميع مؤخرًا، فقدنا النظام في الشوط الثاني، كنا فوضويين لأننا أردنا الفوز بأي ثمن، لقد خسرنا اللقاء في الدقيقة 93 فقط لمجرد أننا فكرنا الفوز به بأي ثمن"

وأردف: " في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم يكون الوضع صعبًا، تلعب الفرق بشكل مختلف عن المعتاد لديها، كلنا متعبون، الترتيب أكثر أهمية من الشراسة في هذه اللحظة من البطولة، أنا آسف جدا لفقدان هذه النقاط وخسارة هذه المباراة"

وأكمل: "حصلنا على 12 ركلة جزاء هذا الموسم؟ حسنًا، لا أعتقد أن ذلك حدث مثير على الإطلا ، أو على أي حال هذا العام زاد المعدل الخاص بركلات الجزاء في المطلق، ليس فقط بالنسبة لنا"

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يذكر أن يوفنتوس يحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري الإيطالي قبل جولتين فقط من نهايته.