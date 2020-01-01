نشرة جول | رونالدينيو يخسر في السجن ودي بروينه يطلب إلغاء البريميرليج

كل جديد كرة القدم في الثاني من أبريل

شغل الحديث عن تراجع بايرن ميونخ عن ضم ليروي ساني والتوجه لبدائل، وتجدد الحديث عن مغادرة إديسون كافاني لباريس سان جيرمان أبرز أخبار كرة القدم بالثاني من أبريل 2020.

رونالدينيو يخسر في السجن

خسر رونالدينيو مباراة في كرة التنس داخل السجن أمام لص وقاتل - التفاصيل

مفاوضات مستمرة بين تيرشتجن وبرشلونة

لم تتوصل إدارة برشلونة لاتفاق نهائي مع الحارس مارك أندريه تيرشتيجن بشأن مستقبل الأخير، إذ يرغب الألماني في مضاعفة راتبه وهو الأمر الصعب حدوثه نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعيشها النادي

دي بروينه يطلب إلغاء البريميرليج

رأى كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، أن إلغاء الدوري الإنجليزي هو الحل الأفضل في الوقت الراهن لأن عودة اللاعبين للمباريات بعد طول فترة الغياب سوف يؤدي لإصابات - المزيد

تحديد موعد أولي لعودة الدوري الإيطالي

أعلن فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، عن وجود خطة استثنائية من أجل عودة الحياة لكرة القدم الإيطالية مرة أخرى خلال شهر مايو المقبل - التفاصيل

نابولي يمهد لعودة كافاني

أوضحت "توتوسبورت" أن نابولي يعمل على إعادة إديسون كافاني، نجم بي إس جي، لصفوفه مجدداً الصيف المقبل بعد نهاية عقده. التفاصيل هنا.

أخبار الانتقالات| يوفنتوس يداوي أحزان ماتويدي وألابا بديلاً لمارسيلو

المزيد من الفرق

بايرن ميونخ يتراجع عن ضم ساني

أفادت مصادر ألمانية أن بايرن ميونخ لديه شكوك بخصوص حسم ضم ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي، وبدأ يفكر في بدلاء.

"كيكر" أوضحت أن شخصية ساني والتزامه، بالإضافة لتعيينه وكيلاً جديداً الفترة الماضية، تجعل بايرن يتحرك من جديد نحو نجم لايبزج تيمو فيرنر.

طلب إسباني على خافي مارتينيز

أفادت مصادر إعلامية أن خافي مارتينيز، مدافع بايرن ميونخ، مطلوباً بقوة في الليجا، وهو الذي ينتهي عقده في 2021.

وبحسب "سكاي"، فخيتافي وأتلتيك بلباو مهتمان بإعادة الدولي الإسباني مجدداً لأجواء الدوري الإسباني.

رئيس بريشيا يرفض عودة الدوري الإيطالي

ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، رفض فكرة عودة الدوري الإيطالي في المستقبل القريب، وقال إن إلغاء الموسم الجاري هو الحل الأسلم.

سيلينو في حوار صحفي مع "جازيتا" قال إنه يعتبر فريقه هابطاً بغض النظر عن استكمال المنافسة من عدمها، معتبراً استكمال الدوري الحالي جنون.

أخبار إنتر | برشلونة يتفاوض بخصوص لاوتارو وحسم مصير ناينجولان

بن عطية: باريس سان جيرمان مهتم بضم بيانيتش

كشف المهدي بن عطية، نجم الدحيل، أن بي إس جي مهتم بضم نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش، ولكن الأخير يفضل البقاء في ناديه الحالي.

وقال المغربي في حوار مع "توتوسبورت" إن الدولي البوسني محط اهتمام من أمراء العاصمة الفرنسية، ولكنه مرتبط بالبيانكونيري ولا ينشد الرحيل.