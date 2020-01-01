تحديد موعد مبدئي لعودة الدوري الإيطالي

الإلغاء ليس في الحسبان..

أعلن فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، عن وجود خطة استثنائية من أجل عودة الحياة لكرة القدم الإيطالية مرة أخرى خلال شهر مايو المقبل.

وكان الدوري الإيطالي قد تم تعليقه لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول معاناة مع هذا الوباء خلال الشهر الأخير.

بعض التقارير تحدثت عن إمكانية إلغاء الكرة هذا الموسم في إيطاليا في ظل ما تواجهه الدولة من أزمات بسبب كورونا، لكن سبادافورا أكد أن إجراءات العزل ستتقلص والكرة ستعود للحياة قريبًا.

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الوزير في تصريحات صحفية قال "ستكون هناك خطة استثنائية لاستئناف الدوري في مايو. هذا هو الوقت الذي نأمل فيه أن نكون خارج حالة الطوارئ الخاصة بكورونا.".

"حينها سيمكننا أن نبدأ في التفكير في المستقبل، ولكننا سنحتاج أن تتحصل جميع الأندية على الموارد اللازمة من أجل العودة في مايو كما هو مخطط له."

واستطرد "لهذا السبب دعونا إلى اجتماع مع رؤساء أكبر خمس اتحادات رياضية لبحث الأمر ومعرفة الاقتراحات في كيف يمكن للحكومة أن تساعد العالم الرياضي بعد التأثر بأزمة كورونا.".

وأتم "هناك 10 أيام مهمة ومعقدة أمامنا، نحن بحاجة إلى التضحية بشكل إضافي لحماية الرياضيين ولهذا السبب منعنا التدريب في كافة الهياكل والمؤسسات الرياضية.".

في الوقت نفسه، اتسق كلام الوزير مع كلام جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والذي أعلن أن الموعد المقرر لعودة السيري آ لن يكون قبل 20 مايو المقبل.

جرافينا قال "الأولوية المطلقة هي اختتام هذا الموسم بصورة طبيعية، سنعود مجددًا إما في 20 مايو أو مع بداية يونيو وحتى نهاية يوليو، هناك احتمالية لأغسطس وسبتمبر أيضًا، للأسف قد يحدث نوع من تداخل الموسم.".

وأتم "إلغاء كل شيء هو معقد نوعًا ما، سيكون له تبعات سلبية كثيرة.".