أخبار إنتر | برشلونة يتفاوض بخصوص لاوتارو وحسم مصير ناينجولان

ما هو جديد النيراتزوري؟

تصدر مصير لاوتارو مارتينيز، النجم الأرجنتيني، وحسم مستقبل رادجا ناينجولان أبرز أخبار إنتر في الثاني من أبريل 2020.

برشلونة يغري لاوتارو

استمرت صحف إسبانيا في الحديث عن مطاردة برشلونة للنجم إنتر لاوتارو مارتينيز، وعن مدى تطور المفاوضات لضمه الصيف القادم.

"سبورت" قالت إن البلوجرانا عرض سبعة ملايين يورو على المهاجم، بينما ناقضت "موندو" أخبار البارحة، وقالت إن برشلونة سيضم الأرجنتيني ونيمار معاً، وليس أحدهم كما ذُكر.

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حسم مصير ناينجولان

تحدثت الصحافة الإيطالية حول مستقبل البلجيكي رادجا ناينجولان بخصوص الموسم المقبل، وإذا كان سيستمر في فريقه الحالي كالياري أم سيعود لإنتر.

"توتوسبورت" قالت إن متوسط الميدان قد يستمر موسماً إضافياً في ناديه الحالي على سبيل الإعارة، ولكن مع دفع جزءاً أكبر من راتبه، أو شراء نجمه نهائياً، وإدخال القيمة في قيمة صفقة نيكولو باريلا.

جيرو أراد إنتر

لوكا أنتونيني، وسيط عمل على نقل أوليفييه جيرو إلى النيراتزوري في يناير، تحدث عن الصفقة وأسباب فشلها بالانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأكد الرجل مع "تيليفوت" أن تشيلسي فشل في إيجاد بديل، مما أوقف الصفقة، مؤكداً أن الوقت الراهن ليس الأنسب للحديث عن الميركاتو بسبب كورونا، مؤكداً أن وجود كونتي في إنتر يشجع جيرو.

استدعاء المحترفين

أوضحت الصحف الإيطالية أن سيناريو عودة الدوري في الثلاثين من مايو المقبل قد يفتح الباب لاستدعاء اللاعبين الذين غادروا إيطاليا في الأيام الماضية من أجل بدأ الاستعدادات.

"لاجازيتا" ذكرت أن الأندية، ومن ضمنها إنتر، ستقوم باستدعاء المحترفين في الساعات المقبلة تحسباً لتحديد موعد للعودة للتدريبات.

فيورنتينا يحبط إنتر بخصوص كاستروفيلي

أكد جيانكارلو أنتونيوني، المدير الرياضي لفيورنتينا، أن نجميه جايتانو كاستروفيلي وفيديريكو كييزا تلقيا عديد العروض، ولكن رئيس النادي روكو كوميسو لن يبيع أي منهما.

وفي حوار مع "سكاي"، أكد أنتونيوني أن اللاعبين محط مطلب عديد الأندية، ولكنهما ليسا متاحين للبيع من الأساس، وسط حديث عن اهتمام من إنتر ويوفنتوس.