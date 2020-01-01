خوفًا من الإصابات | دي بروينه يطلب إلغاء الدوري الإنجليزي

ما علاقة الإصابات بطلب دي بروينه عدم خوض مباريات البريميرليج؟

اقترح كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، إلغاء النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بصورة نهائية مشيرًا إلى أنّه الحل الأفضل تجنبًا للإصابات.

رابطة الدوري الإنجليزي أجلت المنافسات حتى 30 أبريل ومن المتوقع استمرار المنافسات لما بعد الأول من يونيو.

وقال دي بروينه في تصريحات لصحيفة HLN البلجيكية: "لا أحد يدري متى نعود للعب مرة أخرى، أنا لم أشارك في أي مباراة منذ 6 أسابيع".

المزيد من الفرق

وتابع: "نحتاج إلى العودة للتدريبات والاستعداد قبل انطلاق المباريات بـ 3 أو 5 أسابيع، لأننا لو لعبنا مباشرة بعد فترة التوقف فسوف يتعرض الجميع إلى الإصابة".

اللاعب البلجيكي أشار إلى تفهمه حجم الخسائر المالية من إلغاء الموسم، إلا أنّه رأى أنّ هذا هو الحل الأنسب حتى لا يتأثر الموسم المقبل بالسلب.

وأردف: "لن يكون هناك عطلة في الصيف، وفكرة التأجيل تعني تأجيل كل شيء وهذا أمر سيئ".

واختتم: "بالطبع سوف أشعر بالحزن لو تقرر إلغاء الموسم الحالي بعد أن قدمنا مباريات جيدة، ولكن لو أنّ الإلغاء هو الحل الوحيد لتجنب أي أزمات في الموسم المقبل فيجب اتخاذه".

جدير بالذكر أن دي بروينه كشف عن رغبته في الاستمرار مع مانشستر سيتي وتجديد عقده لعامين إضافيين على الأقل.