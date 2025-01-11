أخبار الهلال اليوم | جيسوس يطلب صفقة جديدة .. و"مبلغ جنوني" لنيمار مقابل لمس الكرة مع الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 11 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 11 يناير 2025

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن رأيه إزاء مواجهة العروبة، فضلًا عن حاجة الفريق للتدعيم في الميركاتو الشتوي، كما تطرق للحديث بشأن غياب القائد سالم الدوسري، عن المواجهة، وكذلك الإصابة القوية التي تعرض لها الظهير البرازيلي رينان لودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عبر محمد الصيعري مهاجم نادي العروبة، عن غضبه بسبب قرارات حكم مباراة فريقه ضد الهلال، مؤكدًا على أنه كان السبب الرئيسي في الهزيمة الثقيلة.

بأقل مجهود، حقق فريق الكرة بنادي الهلال، فوزًا عريضًا على مضيفه العروبة، بنتيجة (5-0)، على أرض ملعب جامعة الجوف، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعرض النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي الهلال، لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه ضد العروبة، جعلته يُغادر متأثرًا بها قبل نهاية المواجهة.

شهدت مباراة العروبة والهلال، على ملعب جامعة الجوف، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل حكم الساحة السلوفيني راد أوبرينوفيتش، خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

ناقش الإعلامي وليد الفراج، حالة مثيرة للجدل في نهاية مباراة الهلال والاتحاد بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حسمها العميد بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

استنكر الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عدم تواجد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو عن مباريات فريق الشباب خلال الفترة الأخيرة، موجهًا رسالة إلى جماهير وإدارة نادي الليوث بشأن غيابه المثير للحيرة.

GOAL

تمثل قضية مستقبل دافيد فراتسي، لاعب إنتر، صداعًا في رأس إدارة النيراتزوري في ظل الأنباء المنتشرة حول رغبته في الرحيل عن النادي، حيث لا يلعب بانتظام تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي.

"7 مباريات مع تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين".. هذه هي مسيرة النجم نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن.