"هناك أشياء أخرجتنا من المباراة" .. نجم العروبة يتهم الحكم بظلم فريقه أمام الهلال!

الصيعري يُهاجم حكم مباراة العروبة والهلال

عبر محمد الصيعري مهاجم نادي العروبة، عن غضبه بسبب قرارات حكم مباراة فريقه ضد الهلال، مؤكدًا على أنه كان السبب الرئيسي في الهزيمة الثقيلة.

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وخسر العروبة على يد الهلال بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الجوف، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال الصيعري خلال تصريحات عبر قناة SSC عقب المباراة: "هناك أشياء داخل الملعب كانت ضدنا، نلعب أمام الهلال، ولكن يُحتسب ركلة جزاء ضدنا مثل تلك".

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وأضاف: "اليوم لدينا نقص عددي، وظروف غير جيدة بالنادي، وقدمنا شوط أول رائع أمام الهلال، ولكن أرى أن ركلة الجزاء غير صحيحة".

واختتم نجم العروبة تصريحاته قائلًا: "عندما نتحدث مع الحكم نحصل على 3 كروت صفراء في 10 دقائق، عندما طلبنا منه العودة إلى الـVAR في لقطة ضربة الجزاء، لأن اللاعب المتسبب فيها أكد أنه لم يلمس محمد القحطاني لاعب الهلال".