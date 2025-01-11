أين ذهب نجم الشباب؟

استنكر الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عدم تواجد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو عن مباريات فريق الشباب خلال الفترة الأخيرة، موجهًا رسالة إلى جماهير وإدارة نادي الليوث بشأن غيابه المثير للحيرة.

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ويعاني كاراسكو من غيابٍ طويلٍ عن الملاعب بسبب الإصابة، حيث لم يشارك منذ يوم 18 أكتوبر الماضي سوى في 25 دقيقة فقط أمام الهلال، يوم 30 نوفمبر الماضي في دوري روشن السعودي، ومن ثم عاد للغياب مرة أخرى.

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وقال خالد الشنيف خلال برنامجه "دورينا غير" على فضائية السعودية: "عندما نسأل عن لاعب غائب يكون ذلك لمصلحة الأندية والكرة السعودية، وليس لأي غرض آخر أو للهجوم على النادي، نحن فقط نتمنى تواجد كاراسكو مع الشباب ونيمار مع الهلال".

وأضاف: "نحن نتساءل أين كاراسكو من مباريات الشباب؟ لأن غيابه مثير للحيرة، اللاعب لم يشارك منذ بداية الموسم سوى في 8 مباريات، نتمنى تواجده مع الفريق لأنه لاعب يصنع الفارق في أي وقت ومع أي فريق، وسأظل أسأل عن سبب عدم مشاركته في كل أسبوع".

وتابع الإعلامي السعودي: "أتمنى أن يعود كاراسكو من الإصابة بحالة فنية عالية ويقدم الإضافة مع الشباب، نحن نسأل عن نيمار كل أسبوع، ونريد دائمًا مشاهدة المحترفين في ملاعبنا، مثل كريستيانو رونالدو مع النصر وكريم بنزيما مع الاتحاد".

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ولم يشارك كاراسكو مع الشباب خلال الموسم الجاري، سوى في 8 مباريات فقط سجل خلالها هدفًا وحيدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، بينما في الموسم الماضي كان قد لعب 30 مباراة بقميص الشباب وقدم 19 مساهمة تهديفية (11 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

وخرج كاراسكو محبطًا في رسالة لجماهير الشباب، قائلًا: "في مبارياتي الأخيرة، لم أكن في أفضل حالاتي بسبب الإصابات السابقة العالقة. أتفهّم أن ذلك محبط لي ولكم، أحتاج إلى التركيز على التعافي بشكل كامل كي أعود أكثر قوة وأدعم الفريق".