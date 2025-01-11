عودة "توني كروس" الهلال والبليهي يرد بـ"قبلة جيسوس" .. والعروبة يحتاج إلى عمر السومة على وجه السرعة!

الهلال يغازل الصدارة "مؤقتًا" بمهرجان أهداف في العروبة..

بأقل مجهود، حقق فريق الكرة بنادي الهلال، فوزًا عريضًا على مضيفه العروبة، بنتيجة (5-0)، على أرض ملعب جامعة الجوف، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتقدم روبن نيفيش بهدف أول من علامة الجزاء في الدقيقة 16، ثم أضاف علي البليهي الهدف الثاني بالدقيقة 48، فيما وقّع رينان لودي على الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو، بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 75 و78 من عمر المباراة.

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وتمكن الهلال من العودة "مؤقتًا" إلى صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد، صاحب الـ36 نقطة، والذي يستعد لملاقاة الفيحاء في مباراة الجولة الرابعة عشرة، بينما تجمد رصيد العروبة، عند 13 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وجاءت خسارة العروبة بثلاثية الهلال، تحت أنظار المدير الفني العراقي عدنان حمد، الذي تعاقد النادي معه مؤخرًا، خلفًا للبرتغالي باتشيكو، لقيادة الفريق في المباريات المُقبلة من الموسم الجاري، فيما تولى المدرب المؤقت محمد الشراري، فريقه خلال اللقاء.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء فريقي الهلال والعروبة، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن..