أخبار الهلال اليوم | أسباب إصابة نيمار وحقيقة خاتمه "المعروض للبيع" .. و140 ثانية تعاقب الزعيم آسيويًا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس الموافق 7 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق السابع من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أثار البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، لقطة جديدة، بعيدًا عن إصابته، في مباراة الاستقلال الإيراني، التي شهدت انتصار الأزرق بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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تترقب جماهير نادي العين الإماراتي، الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار الإدارة بإقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق لسوء النتائج خلال الآونة الأخيرة.

كشف البروفيسور فوزي الجاسر أخصائي جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، عن سبب تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال للإصابة، على الرغم من عودته منذ فترة بسيطة إلى الملاعب.

لا صوت يعلو فوق مصير البرازيلي نيمار جونيور، مع فريقه الهلال، في الآونة الأخيرة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة، أثناء مشاركته في مباراة الاستقلال الإيراني، ببطولة دوري النخبة الآسيوية.

حسم إدواردو بيكسوتو، المستشار الإعلامي للاعب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الجدل بشأن مفاوضات النجم البرازيلي مع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين وتحديدًا الهلال والأهلي.

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من "العقوبات" ضد نادي الهلال السعودي؛ على خلفية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء، "مدة" غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.