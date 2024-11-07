بعد عرضه للبيع بـ60 ألف .. حقيقة ارتداء نيمار لـ"خاتم" في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني!

بعد تداول مقطع لمشجع انتزع خاتم من نيمار أثناء مصافحته..

أثار البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، لقطة جديدة، بعيدًا عن إصابته، في مباراة الاستقلال الإيراني، التي شهدت انتصار الأزرق بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتداول نشطاء صورة لأحد الجماهير الذي قام بعرض خاتم للبيع، مدعيًا بأن نيمار منحه ذلك الخاتم، أثناء دخول أرض ملعب المملكة أرينا، ليقدم سعرًا بمبلغ 60 ألف ريال، قبل خوض المواجهة التي شهدت إصابته في الشوط الثاني.

ورد متابعون على تلك اللقطة، بالتأكيد أن نيمار لم يكن مرتديًا أي خواتم أثناء دخوله الملعب، وأن البرازيلي عندما صافح أحد الجماهير، كانت يده لا ترتدي الختام المزعم عرضه للبيع.

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وكشف نادي الهلال عن إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد بين 4-6 أسابيع، علمًا بأن مباراة الاستقلال كانت الثانية لنيمار، بعد عودته من إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، والتي غيبته عن الملاعب لمدة تزيد عن السنة.

وبخلاف نيمار، فإن الهلال يعاني من إصابة مؤثرة في صفوفه، وهو لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، في ظل استعداده لملاقاة الاتفاق، مساء الغد، على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، فضلًا عن حفاظه على العلامة الكاملة، في صدارة مجموعة الغرب بدوري النخبة الآسيوية، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف.