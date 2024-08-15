أخبار النصر اليوم | قصة طرد بروزوفيتش لن تنتهي .. وكريستيانو رونالدو يقرر تحدي الهلال

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
إهمال وليس تهورًا .. النصر يتحرك رسميًا لإلغاء طرد مارسيلو بروزوفيتش قبل مواجهة الهلال
تحرك نادي النصر بشكل رسمي، من أجل إلغاء الكارت الأحمر الذي حصل عليه النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الفريق ضد التعاون، حتى يتمكن من المشاركة ضد الهلال بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
"لقد صدمني" .. ريو فيرديناند يكشف موعد اعتزال كريستيانو رونالدو
"متى يعتزل كريستيانو رونالدو؟" .. هو السؤال الذي يُثير حيرة جميع عشاق الرياضة في العالم، فقد وصله إلى عامه الـ39 ومازال قادرًا على العطاء بقوة مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده البرتغال.
"رأس جيسوس" تحرم مشجعًا نصراويًا من مشاهدة مباراة التعاون في المدرجات!
حرص البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، على التواجد بمدرجات ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز "المحالة"، من أجل متابعة مباراة النصر ضد التعاون، ولكن يبدو أن تسبب في إزعاج أحد جماهير العالمي.
"بعد التألق أمام التعاون" .. فلاته يتمنى انتقال ثنائي النصر إلى الاتحاد بعد السوبر
أعرب الناقد الرياضي عبد الله فلاته، عن أمنيته بانتقال اثنين من نجوم نادي النصر، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، في الثاني من سبتمبر المُقبل.
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"تم إلغاء البطاقة الحمراء" .. إعلامي يطالب بسيناريو الهلال لإنصاف النصر قبل نهائي السوبر!
طالب الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، بتكرار سيناريو الهلال، من أجل إنقاذ النصر من فقدان خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
فيديو | "وصلت إلى الرياض" .. إعلامي يسخر من لقطة كريستيانو رونالدو ضد التعاون!
سخر الإعلامي خالد الشنيف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد لقطته خلال مواجهة التعاون، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
بارقة أمل للنصر .. حالة واحدة لإلغاء طرد مارسيلو بروزوفيتش ومشاركته ضد الهلال في نهائي السوبر
كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، عن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تلغي قرار طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر ضد التعاون.
الأسباب واضحة .. فهد المرداسي يكشف عن مفاجأة بشأن طرد بروزوفيتش ضد التعاون!
كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر، لا يستحق الطرد ضد التعاون، والغياب أمام الهلال.
فيديو | الحزن يخيم على وجه جورج جيسوس .. وكريستيانو رونالدو يتحدى قبل نهائي السوبر بين الهلال والنصر
حضر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، مواجهة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، من مدرجات استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".
لويس كاسترو ينتقد حكم مباراة التعاون .. ويقلق جماهير النصر: هذا الأمر سيساعد الهلال في النهائي!
اعتبر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أن تأهل "العالمي" إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، أمر طبيعي للغاية.
ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، لمعرفة هوية بطل كأس السوبر السعودي 2024-2025.
كأس السوبر | "في ليلة تكرر بها طعن النصر" .. صفقة قوية على طريقة الهلال وتهديد وحيد لتوليفة كاسترو السحرية يكشفه التعاون!
"الوديات لا تعني أي شيء".. هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.