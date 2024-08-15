فيديو | "وصلت إلى الرياض" .. إعلامي يسخر من لقطة كريستيانو رونالدو ضد التعاون!

تسديدة رونالدو تتسبب في سخرية ضده

سخر الإعلامي خالد الشنيف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد لقطته خلال مواجهة التعاون، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقاد رونالدو النصر للتأهل إلى نهائي كأس السوبر، بعد الفوز على التعاون بهدفين دون مقابل، ليضرب موعدًا مع الهلال يوم السبت القادم في المباراة النهائية، بالبطولة المقامة حاليًا بأبها جنوب المملكة.

وقال الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير": "هناك تسديدة لكريستيانو رونالدو ضد التعاون وصلت إلى الرياض، وكان من الممكن أن تسقط على سيارة أي شخص خارج الملعب".

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ورد محمد الدعيع أسطورة الهلال قائلًا: "أكيد سبب التسديد بهذه الطريقة هو المطر وتأثر أرضية الملعب به، حتى هو حزين بسبب شكل التسديدة".

واستدرك خالد الشنيف قائلًا: "سددنا كرات مثلها كثيرًا عندما كنا لاعبين، وفي بداية الموسم تحدث مثل هذه التسديدات، وهذا شيء طبيعي جدًا".