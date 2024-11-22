أخبار النصر اليوم | حقيقة انسحاب ماجد الجمعان .. ومورينيو يقلب تركيا رأسًا على عقب بـ"مكالمة رونالدو"

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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مستبعدًا كريستيانو رونالدو .. رونالدينيو يختار فريقه المثالي ويُحدد خليفته في الملاعب!
أكد النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه يعتبر دييجو أرماندو مارادونا هو أفضل لاعب شاهده طوال حياته، رغم القيمة الهائلة التي يتمتع بها مواطنه بيليه.
"حب النصر يسكنني" .. ماجد سرور الجمعان يرد على أنباء اعتذاره عن العمل مع النادي
رد نجم النصر السابق ماجد سرور الجمعان على الأنباء بخصوص اعتذاره عن العمل مع إدارة "العالمي" خلال الفترة المقبلة بعد العرض الذي تقدم به مجلس الإدارة للاستفادة من خبراته.
هل يضيع مثل كريستيانو رونالدو؟ .. أزمة وحيدة تعرقل انتقال محمد صلاح إلى الهلال
قبل عامين من الآن.. كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قريبًا للغاية من الانتقال إلى العملاق السعودي الهلال، باعتراف من رئيس النادي فهد بن نافل.
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امرأة صدمته .. نقل "شقيق والدة" كريستيانو رونالدو إلى المستشفى
تعرض جورج فيفيروس، "خال" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى حادث مروري، خلال الساعات الماضية.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستقبل القادسية، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.
"صفقة ستهز العالم!" .. فنربخشه يبدأ خطة خطف رونالدو من النصر بـ"مكالمة مورينيو"
"صفقة ستهز العالم!".. هكذا تم وصف تحركات مجلس إدارة فنربخشه التركي؛ للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.
"لن نذهب إلى كأس العالم للسياحة" .. ستيف كالزادا يخرج عن صمته ويؤكد: منافسو الهلال يحصلون على مساعدات "غير عادلة"
وجّه الإسباني ستيف كالزادا، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، رسائل طمأنينة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
هل يسير على خطى ليبرون جيمس؟ .. كريستيانو رونالدو يروج لمواجهة "المنافس الأكبر" للنصر ومستر بيست يعد الجماهير بمفاجأة ضخمة
تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن إمكانية "اللعب مع ابنه" في نفس الفريق، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي؛ على غرار ما فعله أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس.
"فريق الرجل الواحد" .. مقولة قضى عليها لوران بلان مع الاتحاد مثل الهلال ويُعاني منها النصر والأهلي!
لطالما كانت كرة القدم لعبة تعتمد على العمل الجماعي، ولكن بعض الفرق اشتهرت بأنها تعتمد بشكل كبير على نجم واحد يدير دفة اللعب ويغير مسار المباريات، وهو ما غيره المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد، بينما تُعاني بعض الفرق الأخرى في دوري روشن السعودي من تلك المشكلة!