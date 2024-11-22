أخبار النصر اليوم | حقيقة انسحاب ماجد الجمعان .. ومورينيو يقلب تركيا رأسًا على عقب بـ"مكالمة رونالدو"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

أكد النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه يعتبر دييجو أرماندو مارادونا هو أفضل لاعب شاهده طوال حياته، رغم القيمة الهائلة التي يتمتع بها مواطنه بيليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رد نجم النصر السابق ماجد سرور الجمعان على الأنباء بخصوص اعتذاره عن العمل مع إدارة "العالمي" خلال الفترة المقبلة بعد العرض الذي تقدم به مجلس الإدارة للاستفادة من خبراته.

قبل عامين من الآن.. كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قريبًا للغاية من الانتقال إلى العملاق السعودي الهلال، باعتراف من رئيس النادي فهد بن نافل.

تعرض جورج فيفيروس، "خال" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى حادث مروري، خلال الساعات الماضية.

يستقبل القادسية، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

"صفقة ستهز العالم!".. هكذا تم وصف تحركات مجلس إدارة فنربخشه التركي؛ للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وجّه الإسباني ستيف كالزادا، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، رسائل طمأنينة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

GOAL

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن إمكانية "اللعب مع ابنه" في نفس الفريق، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي؛ على غرار ما فعله أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس.

لطالما كانت كرة القدم لعبة تعتمد على العمل الجماعي، ولكن بعض الفرق اشتهرت بأنها تعتمد بشكل كبير على نجم واحد يدير دفة اللعب ويغير مسار المباريات، وهو ما غيره المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد، بينما تُعاني بعض الفرق الأخرى في دوري روشن السعودي من تلك المشكلة!