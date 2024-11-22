مستبعدًا كريستيانو رونالدو .. رونالدينيو يختار فريقه المثالي ويُحدد خليفته في الملاعب!

يعتبر فينيسيوس هو البرازيلي الأقوى في العالم

أكد النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه يعتبر دييجو أرماندو مارادونا هو أفضل لاعب شاهده طوال حياته، رغم القيمة الهائلة التي يتمتع بها مواطنه بيليه.

رونالدينيو جلس للحديث مع "صالة الأبطال"، وهو بودكاست يتم بثه كل خميس عبر منصة "تويتش"، مع فابيو كورديلا وسابرينا أوتشيلو وماركو جيوردانو، ليتطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بمسيرته وآرائه الكروية بشكل عام.

وقال نجم برشلونة السابق عن مارادونا:"بالنسبة لنا نحن البرازيليين، بيليه هو الأعظم على الإطلاق، لكن مارادونا يظل هو دييجو، مختلفًا عن أي شخص آخر، أفضل ما رأيت في الملعب، كنا معًا عدة مرات، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن أيضًا كرجل، كان الأخ الأكبر لي دائمًا".

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وعن علاقته بجماهير ميلان:"عاملوني بشكل جيد جدًا، حتى قبل انضمامي للفريق، عندما لعبت لبرشلونة ضدهم اتصلوا بي ومنحوني كل المودة، وعند وصولي للفريق كان الأمر في ذروته، علاقتي بأليجري كانت جيدة كذلك ولم يكن لدي أي مشاكل معه".

وعن الفريق المثالي الذي عاصره كانت المفاجأة باستبعاده كريستيانو رونالدو، حيث قال:"سأعتمد على خطة 4/3/1/2، روبرتو كارلوس وكافو كظهيرين، باولو مالديني ورافا ماركيز في قلب الدفاع، وفي الوسط تياجو موتا وديكو وأندريا بيرلو، رقم 10 لن يكون أنا بل ليونيل ميسي، وأمامه رونالدو الظاهرة وروماريو".

وعن خليفته في الملاعب:"نيمار صديق عظيم لي، إنه أحد أعظم اللاعبين في العالم إلى جانب ميسي وبيليه والعديد من اللاعبين الآخرين، هل فينيسيوس جونيور هو وريثي؟ إنه صديق أيضًا وبالنسبة لي هو أقوى برازيلي في العالم، مشاهدته ممتعة للغاية، لامين يامال كذلك يمكنه السير على طريق الأعظم لكن الأمر ليس سهلًا".

وخلال حديثه تطرق رونالدينيو إلى اللاعبين المفضلين له طوال مسيرته، وكان أحدهم النجم الإيطالي روبرتو باجيو الذي مدحه كثيرًا النجم البرازيلي.