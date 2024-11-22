"حب النصر يسكنني" .. ماجد سرور الجمعان يرد على أنباء اعتذاره عن العمل مع النادي

فرصة حاضرة للعمل مع ناديه السابق

رد نجم النصر السابق ماجد سرور الجمعان على الأنباء بخصوص اعتذاره عن العمل مع إدارة "العالمي" خلال الفترة المقبلة بعد العرض الذي تقدم به مجلس الإدارة للاستفادة من خبراته.

الجمعان لعب مع النصر بين عامي 1989 و1993، قبل أن يغادر النادي إلى سياتل لدراسة الإدارة العامة حيث حصل على درجة الماجستير. كما شغل مقعد عضو مجلس إدارة النادي في عام 2019، وتبوأ منصب الرئيس التنفيذي في نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه.

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وقال الجمعان مع "الرياضية": "حب النصر يسكنني، وإذا كنت قادرًا على تقديم أي شيء للنادي الذي لعبت له وعشقته، فلن أتأخر، وخدمة النصر شرف وفخر لي".

وأكد الجمعان أنه سيجتمع مع إدارة النادي الأصفر منتصف الأسبوع الحالي لمناقشة بعض الأفكار والتغييرات التي يمكن إجراؤها قبل موافقته على العمل.

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وأوضح الجمعان أن المناقشات مستمرة بينه وبين النصر داخل النادي للوصول إلى صيغة مناسبة تخدم النادي العاصمي وتحدد العلاقات العملية مبكرًا بين الأطراف كافة.

يذكر أن تعيين الجمعان في محل الإيطالي جويدو فينجا كمدير تنفيذي للنصر تلقى قبولاً كبيراً في أوساط جماهير النادي عقب خروج شائعات بترشيح النجم السابق للمنصب.