"صفقة ستهز العالم!" .. فنربخشه يبدأ خطة خطف رونالدو من النصر بـ"مكالمة مورينيو"

هل تحدث المفاجأة التاريخية..

"صفقة ستهز العالم!".. هكذا تم وصف تحركات مجلس إدارة فنربخشه التركي؛ للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025؛ حيث يحاول النادي السعودي التجديد معه حاليًا، لمدة موسم أو اثنين أخريين؛ دون الوصول إلى اتفاق نهائي معه حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي ظل كل ذلك.. فجّرت صحيفة "fotomac" مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أعلنت بدء العملاق التركي "مفاوضاته" مع الإدارة النصراوية؛ من أجل التعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

الصحيفة التركية الشهيرة كشفت مساء اليوم الخميس، عن أن تحركات فنربخشه بدأت بـ"اتصال" من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالأسطورة رونالدو؛ حيث قال له بالحرف: "هل أنت سعيد في السعودية؟".

GOAL

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو سأل اللاعب أيضًا، بشأن حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن الفريق النصراوي، ومدى استعداده للانضمام إلى فنربخشه، إذا غادر الأراضي السعودية بشكل رسمي.

وأوضحت أنه فور هذا "الاتصال"؛ دخل مسؤولو نادي فنربخشه فورًا، في مفاوضات مع نظرائهم في النصر، من أجل حسم "صفقة القرن" المدوية؛ حيث يرون بأن قدوم رونالدو، كفيل بإعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصة التتويج بلقب الدوري المحليي مجددًا.

فنربخشه لم يتوّج بلقب الدوري التركي، منذ موسم 2013-2014؛ لذلك.. بدأ المسؤولون في إحداث ثورة بالفريق، بالاستعانة بخدمات مدرب بحجم مورينيو في صيف عام 2024، وبعقد حتى 30 يونيو 2026؛ على أمل كسر هذه "اللعنة".

جدير بالذكر أن مورينيو وكريستيانو رونالدو عملا معًا، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2010 إلى 2013؛ إلا أن شائعات عديدة خرجت بشأن سوء علاقتهما، إلى جانب بعض التصريحات المتبادلة ضد بعضهما البعض.