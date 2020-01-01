أخبار الزمالك اليوم | عودة عبد الله جمعة، ومفاوضات مع شونجا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 18 ديسمبر 2020.

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الزمالك في مفاوضات لضم لاعب تشكيوما تاشا الجنوب أفريقي

أفادت مصادر صحفية جنوب أفريقية أن الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي تشكيوما تاشا لضم لاعب وسطه الزامبي "جاستن شونجا" خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

صاحب الـ24 عامًا انضم لناديه الصيف الماضي قادمًا من أورلاندو باتريس الجنوب أفريقي، وقد كشفت المصادر أن الزمالك قدم نصف مليون دولار لضم شونجا الذي يلعب في الوسط المهاجم.

عبد الله جمعة ينخرط في التدريبات مجددًا

بات مؤكدًا انخراط عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في التدريبات الجماعية بدءًا من غدٍ السبت، ذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التي أبعدته عن اللعب خلال الفترة الأخيرة.

جمعة غائب عن المباريات والتدريبات منذ الاستعدادات لنهائي دوري الأبطال أمام الأهلي، والذي خسره الأبيض بنتيجة 2-1.

الإعلان عن حكام الزمالك ضد جازيل التشادي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسماء حكام مباراة الزمالك ضد جازيل التشادي في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتي ستُقام يوم 23 ديسمبر القادم في القاهرة.

اللقاء سيقوده طاقم تحكيم من الكونجو يقوده يانيك مالالا كابانجا وسيُساعده كلًا من سفاري أوليفر ونجيلا جيليان، فيما سيكون كيبينحو نومبي هو الحكم الرابع.

يُشار إلى أن لقاء الإياب سيلعب في القاهرة كذلك في الأسبوع الأول من يناير 2021.

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