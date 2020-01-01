فرجاني ساسي يوضح .. هل دعم منتخب مصر للشباب بـ10 آلاف دولار؟

لاعب الزمالك تدخل لحل أزمة شباب الفراعنة بتونس

أوضح التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، حقيقة ما تردد عن قيامه بدعم منتخب مصر للشباب بمبلغ مالي، للخروج من أزمته خلال تواجده الحالي بتونس.

شباب الفراعنة يتواجدون حاليًا في تونس، لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وكأس العالم للشباب 2021.

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وكان فيروس كورونا قد ضرب المنتخب، إذ أصاب 14 لاعبًا، بجانب المدير الفني ربيع ياسين، لتطلب البعثة من الاتحاد المصري لكرة القدم مدها بالأموال لدفع تكاليف الحجر الصحي بالمستشفيات وعمل مسحات.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن محترف الفارس الأبيض هو من قام بدعم المنتخب بأموال من جيبه الخاص، لحل الأزمة، وهو ما نفاه اللاعب.

وكتب ساسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضيح هام : اؤكد ان ما تردد عن قيامي بدفع 10 الاف دولار من جيبي الخاص لبعثة منتخب الشباب المتواجدة في تونس امر غير صحيح".

وأضاف: "اقتصر دوري على نقل المبلغ حيث حصلت عليه من مسئولي المنتخب بمصر وقام اخي بايصاله للبعثة في تونس نظرا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ.. وقمت بدوري للتأكيد على حبي لمصر وشعبها".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد اعتبر شباب الفراعنة منسحبين من مباراتهم الأولى أمام منتخب ليبيا، نظرًا لعدم اكتمال القائمة، إذ تواجد بها 15 لاعبًا فقط، وكان ينقصها لاعب واحد.