بيراميدز: لا نعلم سبب إلغاء هدف تراوري أمام الزمالك

استياء في بيراميدز من عدم احتساب هدف تراوري أمام الزمالك

علق هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على إلغاء هدف إريك تراوري لاعب فريقه في مرمى نادي الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء أمس الخميس.

الدقيقة الخامسة من زمن مباراة بيراميدز والزمالك، شهدت إلغاء محمد عادل حكم المباراة، لهدف لفريق بيراميدز بداعي التسلل، وذلك دون العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

هاني سعيد قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الهدف الذي أحرزه إيريك تراوري لم يكن واضحًا في الملعب، ولكن بعد المباراة شاهدت الكرة، ووجدت أنه ليس متسللًا".

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سعيد تابع: "إلغاء هذا الهدف ليس طبيعيًا، من أين أتى الحكم بهذه الثقة؟ هل هذا هو المستوى الطبيعي للحكام في مسابقة الدوري الممتاز".

المدير الرياضي لبيراميدز أردف: "النقطة أمام الزمالك مرضية، ولكن كنا نريد الفوز، ومازال أمامنا مشوار طويل، ولا نشعر بالإحباط، ومع المباريات سنصل إلى المستوى المطلوب، ولا أشعر بالقلق".

واختتم سعيد تصريحاته قائلًا: "في جميع الأندية المصرية، لدينا عادة سيئة وليس في بيراميدز فقط، وهي أن يحدث قلة تركيز بعد تسجيل هدف، وهو ما استغله الزمالك لتسجيل هدف التعادل".

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بيراميدز تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.