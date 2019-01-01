أخبار الانتقالات: أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام اليونايتد وأوناي إيمري يرفض عرض إيفرتون

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 14 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم السبت 14 ديسمبر 2019:

أوناي إيمري يرفض عرض إيفرتون

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ميل" أن أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال قد رفض عرضاً من إدارة نادي إيفرتون لتولي مسؤولية المدير الفني للفريق بعد إقالتهم للمدرب ماركو سيلفا.

وأضافت الصحيفة أن إيمري رفض أيضاً عرضاً من فرق صينية حيث يريد الانتظار حتى تأتي له الفرصة لتدريب فريق كبير.

وكان التوفيز قد أقال سيلفا من الفريق بعد النتائج السيئة للفريق والتي كانت آخرها قبل إقالته هي الهزيمة الثقيلة بخماسية أمام ليفربول.

أندية إنجلترا تتنافس لضم هداف التشامبيون شيب

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سكاي سبورتس" أن لايلي تايلور مهاجم نادي تشارلتون أثلتيك يجذب اهتمام الكثير من الأندية التي تسعى لضمه في ميركاتو يناير القادم.

حقق المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً لقب هداف التشامبيون شيب أو دوري الدرجة الثانية الإنجليزية في الموسم الماضي، وينتهي عقده في الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من نادٍ من الأندية مثل شيفيلد وينزداي، سوانسي سيتي وويست بروميتش تسعى خلف توقيع اللاعب، بخلاف بعض أندية البريميرليج التي لم يتم الإفصاح عنها حتى الأن.

أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام اليونايتد لضم ساؤول نيجيز

بحسب ما أفادت به صحيفة "التليجيراف" أن أتلتيكو مدريد على استعداد لخفض سعر بيع ساؤول نيجيز ليصبح 85 مليون جنيه استرليني، مما يُحفز مانشستر يونايتد لتقديم عرض حقيقي والدخول في الصفقة.

لاعب خط الوسط الدولي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 125 مليون جنيه استرليني، ولكن الروخي بلانكوس يعقد العزم على السماح للاعب بالرحيل بمقابل أقل إذا كان يريد مغادرة واندا ميتروبوليتانو في ميركاتو يناير القادم.

مانشستر سيتي يكثف جهودة لضم سانشو

وفقاً لما ذكته صحيفة "ميل" أن مانشستر سيتي قد جدد اهتمامه بجيدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند .

دخلت إدارة السيتيسينز بالفعل مفاوضات مع اللاعب ومع الفريق بعدما بدأها بيب جوارديولا الذي لم ينتظر ويتحدث شخصياً مع اللاعب.

كان سانشو ضمن أكاديمية مانشستر سيتي للشباب قبل الانتقال إلى البوروسيون في 2017.

أرسنال يُقرر إجراء محادثات مع مدرب وولفرهامبتون

أفاضت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ميل" أن أرسنال قرر إجراء محادثات مع نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون لإقناعه بتولي مسؤولية المدير الفني للجانرز.

مدرب الذئاب هو واحد من 12 مُرشحاً من قٍبل إدارة المدفعجية، ولكم من الواضح أن إدارة الفريق تميل أكثر للتعاقد مع نونو سانتو.

ومع ذلك سيتعين على إدارة الفريق الحصول على إذن من إدارة وولفرهامبتون قبل إجراء أي مناقشات رسمية مع المدرب البرتغالي.