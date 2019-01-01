تقارير .. صفقة جيرو لانتر تقترب من الحسم

اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للدوري الإيطالي

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى اقتراب أوليفييه جيرو من الانضمام إلى إنتر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إدارة إنتر تسعى لتدعيم الخط الأمامي للفريق، خاصة بعد إصابة أليكسس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المهاجم الفرنسي وافق على شروط انضمامه لمتصدر الدوري الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، إلى أن تبقى بعض البنود البسيطة، المتبقية في اتفاق إنتر مع البلوز لحسم الصفقة خلال يناير القادم.

ومن جانبه يسعى اللاعب صاحب الـ 33 عاماً، إلى المشاركة بشكل أساسي في الفترة القادمة للتواجد مع منتخب بلاده في بطولة اليورو القادمة.

وخرج جيرو من حسابات مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، إذ لم يشارك إلا في سبع مباريات فقط بمختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفاً وحيداً.