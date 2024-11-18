أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة أحمد شراحيلي .. وسر رحيل لوران بلان المفاجئ عن السعودية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.

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كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن السر وراء مغادرة الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد لكرة القدم، للمملكة، وموقف الإدارة الاتحادية من تلك الخطوة.

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يستعد ناديا النصر والاتحاد، لمفاجأة كبرى من قِبل لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، باحتساب بطولة دوري إضافي للناديين، وفقًا للنتائج المنتظر الإعلان عنها خلال الاجتماع المُقبل.

كشف مصطفى بصاص، نجم الأهلي السابق، عن السبب وراء غياب أساطير النادي عن دعم اللاعبين في موسم الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، ردًا على اتهامات الجماهير.

وجه عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا على فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، قبل اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

ظهر النور أخيرًا في النفق المظلم الذي دخله مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي منذ مواجهة الفتح في دوري روشن السعودي خلال سبتمبر 2023، حيث حمل الجهاز الطبي للنادي أخبارًا سعيدة للاعب بشأن موعد عودته للمباريات.

GOAL

وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى جمهور برنامجه "أكشن مع وليد" أوضح خلاله أنه اتخذ قرارًا متسرعًا يوم الجمعة الماضي دفع ثمنه فيما بعد!

يعيش الدوري السعودي ثورة على صعيد جودة اللاعبين وقوة سوق الانتقالات منذ صيف 2023، وذلك بعد إقرار خصخصة الأندية وانتقال ملكية العديد منها لجهات سيادية وشركات وهيئات في السعودية، ويبدو أن ذلك مجرد البداية.