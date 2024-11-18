أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة أحمد شراحيلي .. وسر رحيل لوران بلان المفاجئ عن السعودية!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.
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حقيقة هروب لوران بلان من الاتحاد .. ولؤي مشعبي يتدخل لمنع قرار دومينجوس "المفاجئ"!
كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن السر وراء مغادرة الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد لكرة القدم، للمملكة، وموقف الإدارة الاتحادية من تلك الخطوة.
"تقليص فارق بطولات الدوري مع الهلال" .. لجنة التوثيق تحضر مفاجأة تاريخية إلى النصر والاتحاد
يستعد ناديا النصر والاتحاد، لمفاجأة كبرى من قِبل لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، باحتساب بطولة دوري إضافي للناديين، وفقًا للنتائج المنتظر الإعلان عنها خلال الاجتماع المُقبل.
انظروا إلى الاتحاد! .. نجم الأهلي السابق يرد على اتهام الجماهير بغياب دعم الأساطير للاعبين قبل الهبوط
كشف مصطفى بصاص، نجم الأهلي السابق، عن السبب وراء غياب أساطير النادي عن دعم اللاعبين في موسم الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، ردًا على اتهامات الجماهير.
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"انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي قبل الاعتزال" .. رد رسمي على ضم قائد إنتر ميامي!
وجه عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا على فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، قبل اعتزاله اللعب بشكل نهائي.
أخيرًا وبعد غياب 14 شهرًا .. تحديد موعد عودة أحمد شراحيلي لمباريات الاتحاد
ظهر النور أخيرًا في النفق المظلم الذي دخله مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي منذ مواجهة الفتح في دوري روشن السعودي خلال سبتمبر 2023، حيث حمل الجهاز الطبي للنادي أخبارًا سعيدة للاعب بشأن موعد عودته للمباريات.
"دفعت ثمن قرار متسرع" .. وليد الفراج يُوجه رسالة إلى جمهور "أكشن مع وليد"
وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى جمهور برنامجه "أكشن مع وليد" أوضح خلاله أنه اتخذ قرارًا متسرعًا يوم الجمعة الماضي دفع ثمنه فيما بعد!
"الدوري السعودي سيختلف تمامًا في 2027" .. تحذير شديد اللهجة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي
يعيش الدوري السعودي ثورة على صعيد جودة اللاعبين وقوة سوق الانتقالات منذ صيف 2023، وذلك بعد إقرار خصخصة الأندية وانتقال ملكية العديد منها لجهات سيادية وشركات وهيئات في السعودية، ويبدو أن ذلك مجرد البداية.