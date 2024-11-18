حقيقة هروب لوران بلان من الاتحاد .. ولؤي مشعبي يتدخل لمنع قرار دومينجوس "المفاجئ"!

لوران بلان غاب عن تدريبات الاتحاد قبل مواجهة الفتح..

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن السر وراء مغادرة الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد لكرة القدم، للمملكة، وموقف الإدارة الاتحادية من تلك الخطوة.

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ويأتي ذلك في إطار تحضيرات الاتحاد، لمواجهة الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، مساء الأحد المُقبل، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وقال هود، عبر برنامج "دورينا غير"، إن لوران بلان حصل على إجازة خاصة، بإذن من إدارة الاتحاد، لوجود ظرف عائلي طارئ، مؤكدًا أن الأمور طيبة بين إدارة النادي والمدرب الفرنسي، وأن مساعده يقود تدريبات الفريق في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، أكد هود أن الرئيس التنفيذي للاتحاد، دومينجوس سواريز، كاد أن يلغي المركز الإعلامي بالنادي، لولا تدخل لؤي مشعبي، رئيس المؤسسة غير الربحية، والذي اتفق معه على ضرورة استمرار المركز الإعلامي، قبل تعيين رياض مزهر، مديرًا لإدارة التواصل المؤسسي ومتحدثًا رسميًا باسم النادي.

وعلى صعيد التدريبات، فقد بدأ الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، برنامجه اللياقي، الأحد، تمهيدًا للعودة إلى المران الجماعي، فيما غاب الثنائي موسى ديابي وسعد الموسى عن المران، بسبب تعرضهما لإصابات بسيطة في تدريبات الفريق الماضية، فضلًا عن تدرب فواز الصقور بشكل انفرادي، على خلفية إصابته في عضلة الساق، وفق ما أوضحت صحيفة "الرياضية".

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، فيما يلتقي الفريقان في كلاسيكو الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في 7 يناير المُقبل.