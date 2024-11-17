أخيرًا وبعد غياب 14 شهرًا .. تحديد موعد عودة أحمد شراحيلي لمباريات الاتحاد

المدافع السعودي مقبل على أيام سعيدة بعد الفترة الصعبة

ظهر النور أخيرًا في النفق المظلم الذي دخله مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي منذ مواجهة الفتح في دوري روشن السعودي خلال سبتمبر 2023، حيث حمل الجهاز الطبي للنادي أخبارًا سعيدة للاعب بشأن موعد عودته للمباريات.

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المدافع السعودي غائب عن اللعب منذ تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفتح، وقد تعرض لانتكاسة بداية الموسم الجاري أخرت عودته التي كانت مقررة مع انطلاقة الموسم.

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صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن الجهاز الطبي تأكيده أن عودة شراحيلي للعب مع الاتحاد ستكون بعد انتهاء توقف دوري روشن السعودي الطويل نسبيًا بسبب إقامة كأس الخليج في الفترة من 21 ديسمبر القادم حتى الـ3 من يناير 2025.

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الشرق الأوسط أوضحت أن الجهاز الطبي للعميد يرفض تمامًا تعجل الدفع باللاعب في المباريات، مفضلًا منحه الوقت الكامل لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية، ولذا ستكون فترة توقف الدوري فرصة مثالية له للعودة تدريجيًا للاندماج مع الفريق تمهيدًا لخوض المباريات، فيما ستكون عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة لكن دون تعجل أو لعب للمباريات.

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا ساهم بقوة في إنجاز الفوز بالدوري السعودي موسم 2022-2023 من خلال تكوينه لشراكة مثالية في قلب الدفاع مع المصري أحمد حجازي لاعب نيوم حاليًا.