أخبار الاتحاد اليوم | موقف موسى ديابي من مباراة العروبة .. وخطة لاحتراف لاعب العميد في الشتوية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024.

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موقف موسى ديابي من مباراة العروبة .. وبنزيما يغيب عن المران

تأكدت جاهزية الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، للمشاركة في مباراة العروبة، بعد عودته للتدريبات الجماعية، إثر معاناته من شد بسيط في آخر دقائق مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز العميد بهدف دون مقابل.

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في المقابل، واصل القائد الفرنسي كريم بنزيما، برنامجه العلاجي في عيادة النادي، إثر معاناته من إصابة العضلة الخلفية، فيما عاد المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا للتدريبات، في انتظار عودته للمباريات.

ويحتل الاتحاد ضيفًا على العروبة، على ملعب جامعة الجوف، مساء الخميس المُقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، فيما يأتي العميد في وصافة الجدول، برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.

لا يزال كل متابع للكرة السعودية، يتذكر واقعة "شعرة ياسر"، في ختام دوري 2008، بالعودة إلى مواجهة الكلاسيكو التي سجل فيها ياسر القحطاني هدفًا قاد الهلال لانتزاع لقب الدوري من الاتحاد في الجولة الأخيرة.

بات أحمد الغامدي، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الاتحاد، هدفًا من قِبل الإدارة، لمغادرة قلعة العميد، خلال فترة الميركاتو الشتوي المُقبل، من أجل الاحتراف الخارجي، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من قِبل المدير الفني الفرنسي لوران بلان.

كشف الناقد الرياضي علي هبه، عن أزمة ثابتة يعاني منها النصر، وكذلك الأهلي والاتحاد، فيما يحاربها نادي الهلال بالخصم من الرواتب، مضيفًا أن سلطان الغنام هو الضحية الجديدة لتلك الأزمة.

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أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن شعار الأندية الأربعة الكبار، في السعودية، قد انتهى، مضيفًا أن الهلال قد اكتسح الجميع وقد سلسلة من اللاهزيمة أمام النصر والاتحاد والأهلي، كما طالب بعودة العقول السعودية لإدارة الأندية.

تداول نشطاء مقاطع لاستفزازات جماهير الاتحاد، لاثنين من مشجعي الأهلي، عقب مباراة ديربي جدة، التي انتهت بفوز العميد بنتيجة (1-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

يُحاول الاتحاد جاهدًا التخلص من مدافعه، لويز فيليبي، بعدما أبعده عن قائمة أجانبه لدوري روشن السعودي، وقد كشف وكيل اللاعب البرازيلي، ستيفانو كاستانيا، عن السبب الذي يُعيق ذلك.