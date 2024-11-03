كشف سر فشل انتقاله لنادٍ سعودي آخر .. وكيله: ذلك ما يُعيق رحيل لويز فيليبي عن الاتحاد

المدافع خارج حسابات النادي السعودي

يُحاول الاتحاد جاهدًا التخلص من مدافعه، لويز فيليبي، بعدما أبعده عن قائمة أجانبه لدوري روشن السعودي، وقد كشف وكيل اللاعب البرازيلي، ستيفانو كاستانيا، عن السبب الذي يُعيق ذلك.

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المدافع الذي لعب لمنتخب إيطاليا كان قد استبعد من قائمة أجانب الاتحاد المحلية بداية الموسم الجاري لعدم نجاحه في إقناع المسؤولين في قدراته خلال الموسم الماضي، وذلك بعد قدومه من ريال بيتيس صيف 2023 مقابل 23 مليون يورو تقريبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاستانيا أوضح لحساب "شووت" عبر منصة إكس أن إحدى محاولات فك الارتباط بين موكله والاتحاد كانت بانتقاله إلى نادٍ سعودي آخر لكن الصفقة لم تصل للنهاية المطلوبة للاختلاف حول بعض شروط العقد.

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وأضاف حول الوضع الحالي "هناك محاولات من إدارة الاتحاد لفسخ العقد، بعد خروج فيليبي من حسابات المدرب لوران بلان، وحال التوصل لاتفاق مالي، من الممكن أن يتم فسخ العقد"

يُشار إلى أن الاتحاد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال.