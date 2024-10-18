أخبار الاتحاد اليوم | لوران بلان يتجاهل مانشيني .. وتصريح رسمي يبرئ الاستقطاب من فشل صفقة محمد صلاح!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

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اعترف لوران بلان المدير الفني للاتحاد بأزمة الفريق الدفاعية، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة القادسية، التي وصفها بالصعبة، في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن سر "فشل" التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.

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كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن كواليس حوار السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "معه" بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد الجدل، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه ضد القادسية، بعدما قام بتجاهل أحد زملائه المحليين بالفريق.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.