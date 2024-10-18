ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد نظيره القادسية ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد يقدم بداية موسمه الرائعة تحت إمرة المدرب لوران بلان ويحتل الوصافة خلف الهلال ولم يهزم إلا أمام الزعيم بطل النسخة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 19 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".