متجاهلًا شكوى مانشيني .. لوران بلان يعترف بأزمة الاتحاد الدفاعية ويكشف سر المعاناة أمام الهلال

المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد والقادسية

اعترف لوران بلان المدير الفني للاتحاد بأزمة الفريق الدفاعية، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة القادسية، التي وصفها بالصعبة، في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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العميد يحتل وصافة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الهلال في الصدارة، ويأمل في مواصلة مطاردة الزعيم بتحقيق الفوز على القادسية صاحب المركز السادس بـ10 نقاط، وذلك خلال اللقاء الذي سيستضيفه ملعب الجوهرة المشعة يوم السبت القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد نجح في إحراز 17 هدفًا وهو الثاني هجوميًا بفارق هدف واحد عن الهلال لكنه أكثر الفرق الـ6 الأولى استقبالًا للأهداف بـ6، بلان لم يُخف وجود مشاكل دفاعية وقد أعاد السبب لعدم الاستقرار ولضعف الجودة مقارنة بالهجوم والوسط.

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إذ قال، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، "أوافق أن لدينا مشكلة من الجوانب الدفاعية ولكن لدينا خط هجومي قوي، لدينا جودة عالية في الخط الهجومي ولا نملك نفس الجودة دفاعيًا. تحقيق الفوز وجمع النقاط هو المهم وهو مصدر سعادة المدرب والجمهور، إحراز الكثير من الأهداف أمر رائع، الفوز بهدف واحد ممل تمامًا فيما إحراز الكثير من الأهداف مصدر للمتعة والسعادة".

تابع "نحتاج للعمل أكثر والدفاع سيتحسن مع الوقت، لدينا مشاكل في المنظومة الدفاعية والجودة الفردية، نموذج المدافعين لدينا مختلف ونظرتي لكرة القدم هجومية، لسوء الحظ لم نستقر بثنائي خط الدفاع العمري ودانيلو لم يلعبوا 3 مباريات متتالية، أيضا لدي سعد الموسى مدافع رائع وأنا مدافع وأعرف إنه لاعب رائع".

المدرب الفرنسي أشاد بدور الجمهور في تحفيز اللاعبين، وأوضح أن خسارة الاستحواذ هي سر المعاناة أمام الهلال على عكس بقية المنافسين، إذ قال "لا نحتاج للضغط العكسي حين نستحوذ على الكرة، لكن المشكلة تكون حين نفقد الاستحواذ لصالح منافسينا، ولذا نعاني ضد الهلال لأن استحواذهم على الكرة أعلى منا، علينا التحسن والعمل أكثر على هذا الجانب لكن يبقى من الجيد أننا نستحوذ على الكرة أغلب فترات المباريات".



وأتم بلان تصريحاته متجاهلًا شكوى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي حول عدم لعب نجوم الأخضر مع أنديتهم، إذ رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بالأمر معللًا ذلك بأن المؤتمر الصحفي خاص بمواجهة القادسية وليس شيء آخر.

